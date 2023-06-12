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Yerel Feci kaza! 9 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü
Yerel

Feci kaza! 9 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü

Yeniakit Publisher
2023-06-12 22:24:00 -
Feci kaza! 9 araç birbirine girdi: Ortalık savaş alanına döndü

Mersin'in Tarsus ilçesinde 9 aracın kontrolden çıktığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 4 kişi yaralanırken TEM Otoyolu kısmen trafiğe kapandı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu kısmen trafiğe kapandı.

Kaza, TEM Otoyolu Tarsus-Adana istikametindeki dinlenme tesisleri yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 4 tır, 3 otomobil ve 2 kamyonetin karıştığı kazada kontrolden çıkan tırlardan 2'si yola devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kaza yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu. Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyol kısmen trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


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