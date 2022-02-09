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Dünya Feci anlar kamerada! Anne ile bebeğinin üzerine buz kütlesi düştü
Dünya

Feci anlar kamerada! Anne ile bebeğinin üzerine buz kütlesi düştü

Rusya’nın Veliki Novgorod kentinde kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerine buz parçası düşmesi sonucu kadın hafif şekilde yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-09 21:34:00 - 2022-02-09 21:36:38

Rusya’da kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve bebeğinin üzerine önünden geçtikleri binanın çatısından buz parçası düştü.

Rusya’nın Veliki Novgorod kentinde kaldırımda bebek arabası ile yürüyen anne ve 1,5 yaşındaki bebeğinin üzerine buz parçası düştü. Yoldan geçen bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, annenin bebek arabasının karda ilerleyememesi nedeniyle bir binanın önünde durduğu ve o sırada 4 katlı binanın çatısındaki buz parçasının düştüğü görüldü.

Kadının kafasına buz parçası düştü

Buz parçasının kafasına düşmesi ile yere yığılan kadının yardımına çevredekiler koştu. Kadının sırtından ve başından hafif şekilde yaralandığı, bebeğin ise olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Bölge savcılığı, yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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