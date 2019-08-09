FDH’de anestezi ile diş çekimi başladı Fatsa Devlet Hastanesinde, vatandaşların yoğun talebi üzerine, hastane yönetiminin desteği ve diş hekimlerinin katkılarıyla engelli vatandaşlara genel anestezi altında diş çekimi uygulaması başladı.

Fatsa Devlet Hastanesinde, vatandaşların yoğun talebi üzerine, hastane yönetiminin desteği ve diş hekimlerinin katkılarıyla engelli vatandaşlara genel anestezi altında diş çekimi uygulaması başladı.

İlk uygulama Dr. Mehmet Akit Hayta tarafından Selami Seçkin isimli hastaya uygulanırken Fatsa Devlet Hastanesinde genel anestezi ile diş çekiminin başlaması ile vatandaşlar artık Ordu ve Samsun’a gitmek zorunda olmadıkları bildirildi.

Diş Hekimi Mehmet Akit Hayta, ‘’Genel anestezi ile diş çekimi, gömülü diş çekimi, dolgu tedavisi, kanal tedavisi, diş taşı temizliği yapılmakla beraber tedavi sürecinde hastalar hiçbir ağrı ve his duymamaktadır" dedi.

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