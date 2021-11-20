FBI'dan Türkiye hamlesi

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu’ndan (FBI) üst düzey bir heyet, 2 yıl aradan sonra Türkiye’ye sürpriz bir ziyarette bulundu. FBI heyeti, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) terör, istihbarat, KOM ve narkotik dairelerinde temaslarda bulundu.

Üst düzey şeflerin de bulunduğu bir FBI heyeti, geçen hafta sürpriz bir şekilde Ankara'ya gelerek Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) başta olmak üzere Terörle Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile İstihbarat Başkanlığı'nda görüşmeler yaptı.

Hürriyet'ten Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre, Türkiye başta FETÖ, PKK ve IŞİD'in çok kapsamlı dosyalarını FBI heyetiyle paylaştı. FBI ve Emniyet Genel Müdürlüğü, 'terör ve uluslararası örgütlü suçlarla mücadele' konusunda ortak çalışma, 'terör ve suçlulara' karşı ortak mücadele konularını ele aldı.

Görüşmelerde, Türkiye'de yakalanan veya Türkiye'nin sınır dışı ettiği ABD uyruklu DAEŞ üyelerinin listesi de FBI heyetiyle paylaşıldı. Türkiye'nin 2011'den bu yana sınır dışı ettiği ABD uyruklu 44 IŞİD'linin bilgileri de Amerikalı yetkililere verildi. FBI heyetinin, Türkiye'den sınır dışı edilen 44 IŞİD üyesiyle ilgili çalışma yaptıklarını ve bu kişileri sürekli takibe aldıklarını söyledikleri öğrenildi. Türk istihbarat ve terör birimleri, PKK ile ilgili hazırlanan geniş kapsamlı dosyayı FBI heyetiyle paylaşırken, üst düzey isimleriyle ilgili de bilgi aktarıldı. Uluslararası uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, terörün finansı, kara para aklama gibi konular da ele alınırken, Türkiye ile ABD'nin bu konularda işbirliğinin arttırılması konusunda görüş birliğine varıldı.

Türkiye, Gülen ile ABD'ye kaçan FETÖ'nün üst düzey yöneticileriyle ilgili kapsamlı bilgiler ve bu kişilerle ilgili Türkiye'de yürütülen soruşturmaların dosyalarını da FBI'a iletti. Ayrıca FETÖ'nün ABD'deki okulları başta olmak üzere bu yapılanmayla ilgili kuruluşlarla ilgili hazırlanan dosyalar da FBI'a iletilirken, Türkiye'nin daha önce Gülen'in iadesi için yaptığı girişimler de konuşuldu. FETÖ yapılanması ile ilgili ABD'de vergi kaçakçılığı, evrakta sahtecilik, kara para aklama gibi suçlardan devam eden soruşturmalarla ilgili de bilgi alışverişinde bulunuldu. Emniyet birimleri, FBI heyeti ile yapılan toplantılara Dışişleri Bakanlığı ve ilgili kurum temsilcilerinin de katıldığını söyledi.