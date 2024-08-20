Fazlası da zararlıymış! Su içmek hasta eder! Uzman isim son noktayı koydu!

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Tıp Fakültesi Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Taner Çamsarı, fazla içilen suyun böbrekleri gereksiz yere çalıştırdığına dikkati çekerek, "Vücut gerektiği kadar su almalı. Aşırı su tüketimi böbreğe gereksiz bir yük bindiriyor" dedi.

Prof. Dr. Çamsarı, yaptığı açıklamada, yaz aylarının gelmesiyle vücudun su ihtiyacının da artığını ancak buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

Toplumda çok su içmenin her derde deva olduğu yönünde yanlış bir anlayışın hakim olduğunu dile getiren Çamsarı, vücudun ihtiyaç duyduğu kadar su içilmesinin en sağlıklı yöntem olduğunu ifade etti.

Kış aylarında vücudun su ihtiyacının günlük 1-1,5 litre, yazın terlemelerle birlikte 2-2,5 litreye çıktığı bilgisini veren Taner Çamsarı, "Günde 4-6 litre su içenler var. Sağlıklı bir bünye zaten susadığında, vücudun suya ihtiyacı olduğunda beyni uyarır ve o kişi gider su içer. Yaşlı insanlarda susama duygusu körleşir. Bunların bir miktar daha su alması gerekir. 3-4 litre su içilmesine gerek yok. Vücudun su ihtiyacı ne kadarsa o kadar içilmeli" diye konuştu.

Böbreklere gereksiz yük bindiriyor

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İnsanların bedeninde "Susama hissi" diye çok güçlü bir algı olduğunu, bunun da kişinin vücudunun suya ihtiyacının olup olmadığını tespit etmesi açısından büyük önem taşıdığına işaret eden Çamsarı, şöyle konuştu: "Sürekli televizyonlarda sağda solda 'Su hayattır' tarzı reklamları görüyoruz. Bunları söylemeye gerek yok. İnsanlar zaten susuz kaldıkları zaman içerler. Vücudumuzda gerektiği kadar suyu alacak mekanizmalar mevcuttur. Bu mekanizmalar da insanları uyarır ve su ihtiyacı varsa bunu giderir. Yazın, kışın sürekli su şişesiyle dolaşan insanlar var. Cebinde sürekli su şişesiyle gezmeye gerek yok. Vücut gerektiği kadar su almalı. Aşırı su tüketimi böbreğe gereksiz yük bindiriyor. Bu böbrek için gereksiz bir hamallık. İhtiyaç olmayan suyun alınması gereksiz. Sadece yaz aylarında daha fazla sıvı kaybettiğimiz için yeterli sıvı almaya özen göstermeliyiz. 60-65 yaşından önce her insan susar, suyunu da içer. 65-70 yaşından sora susama hissi körelir. Bu kişilerin su içmesi konusunda çevresinden uyarıda bulunulmalıdır. Bunun dışında günde 5-6 litre suyun içilmesi zararlı. Gereksiz yere su tüketmemek lazım."