Fazladan 300 daireye kılıf arıyorlar! Tek kalemde 4 milyarlık vurgun

HABER MERKEZİ

Akit, adaylık desteği için Ekrem İmamoğlu’na “Havala” sistemiyle 15 milyon euro gönderen, oğlu Gökhan Böcek aracılığıyla Veli Ağbaba’ya 1 milyon euro teslim eden ve ayrıca seçim döneminde poşetle 200 bin dolar ve Konyaaltı adayı için yaklaşık 15 milyon TL harcama yapan Muhittin Böcek dönemindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde dönen rant ağını deşifre ediyor. Antalya’nın Aksu ilçesi Altıntaş mahallesindeki iki komşu arsadan 11.000 m2’lik olana 8 kata ve 128 daireye tekabül eden 0.8’lik imar payı veren CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin hemen bitişikteki Azerbaycanlı işadamı Ruslan Osmanlı’ya ait 10.000 m2’lik arsayı ise daha küçük olmasına rağmen tam 18 kat karşılığı olan 4.0 emsalle fazladan 300 daire ile ödüllendirdiği ve oluşan 4 milyarlık rant vurgununa ‘kazanılmış hak’ (müktesep hak) kılıfı uydurduğu ortaya çıktı.

RANT ‘KAZANILMIŞ HAK’MIŞ!

Akit’in 10 Eylül’de “Uçkur’un parası ranttan mı geliyor?” başlığıyla duyurduğu, 27 Eylül’de ise “Akit yazdı CİMER’e şikâyet yağdı” haberiyle gelişmeleri aktardığı Antalya’nın Aksu ilçesi Altıntaş mahallesindeki 15449 ada 1 parseldeki imar vurgununa ilişkin CHP’li belediyeden gelen cevap “pes” dedirtti. CHP’li Antalya Büyükşehir Belediyesi, CİMER üzerinden iletilen şikâyetlere verdiği cevapta, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 29. maddesi ile Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’nin 54. maddesinin 9. Fıkrasının arkasına sığınarak, yıllardır bomboş durduğu halde 438 daire artı otel bloğu izni verilen arazide ‘eski temel olduğunu’ iddia ederek, ‘kazanılmış hak’ (müktesep hak) gerekçesiyle ruhsat verildiği yalanına sarıldı.

AZERBAYCANLI DA POTAYA GİRDİ

Bölgedeki vatandaşlara 0,80 emsal uygulanırken, ismi fuhuş ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Muhittin Böcek ile boy boy fotoğrafları olan Azerbaycanlı işadamı Ruslan Osmanlı’ya ait Arso inşaata 18 kat karşılığı olan 4.0 emsalle, tam 300 daire fazla inşa olanağı sağlayan düzenleme için CİMER üzerinden verilen cevapta, “eski yapı ruhsatı alıp başlanan inşaatlarda eski müktesep hak kabul edilir” ifadeleri yer aldı. 01.10.2026 tarihli cevapta, “Şikayetinize konu Aksu İlçesi, Altıntaş Mahallesi 15449 Ada 1 Parsel (1345 Ada 1 Parsel) ile ilgili Çalkaya Bölgesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları bütününe ilave plan hükümleri Müktesep Haklar maddesi doğrultusunda tarafımıza ruhsat talebinde bulunulmuş, Aksu Belediyesi tarafından idaremize iletilen ruhsat dosyası ile, yukarıda sayılan kanun, yönetmelik ve plan hükümleri çerçevesinde yapı ruhsatı düzenlenmiştir” ifadeleri yer aldı.

ESKİ TEMEL YALANI UYDUYA TAKILDI

Gerçekte ise Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin tutuklu Başkanı Muhittin Böcek ve yeğeni S.B.’ye daireler hediye ettiği öne sürülen Azerbaycanlı işadamı Ruslan Osmanlı’ya ait Arso İnşaat’ın sahip olduğu arazide geçmişte hiçbir yapı ve temel bulunmadığı uydu fotoğraflarıyla kanıtlandı. Mevzuattaki ‘yapımına başlanılan inşaat’ maddesine sığınan belediyenin aksine söz konusu arazinin yıllardır bomboş olduğuna, geçmiş yıllarda bu parselde atılmış tek bir temel, düzenlenmiş bir seviye tespit tutanağı ya da yapı denetim kaydı bulunmadığı uydu görüntüleriyle desteklendi. 21 Mayıs 2022 tarihli uydu ve hava fotoğrafları arazinin olduğunu tescillerken, 2 Ekim 2023 tarihinde ‘müktesep hak’ kılıfı ile 15449 ada 1 parseldeki fazladan inşa edilen 300 dairenin temelinin atıldığı görülüyor. Kamuoyu şimdi CHP’li Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir’in, önceki yönetimle arasında su sızmayan Ruslan Osmanlı’ya ait arazide fiyatları 13-14 milyondan başlayan ve tek kalemde 4 milyarlık rant oluşturan projeye hangi kriterlere göre iskân vereceğini merak ediyor.

‘İNŞAAT DURDURULSUN’

Öte yandan, Aksu Belediyesi ve Antalya Büyükşehir Belediyesi hattında iskan ruhsatı sürecine engel olmak için mekik dokuyan vatandaşlar, yetkili makamları göreve davet ederek, inşaatın derhal durdurulmasını, verilen ruhsatın iptal edilmesini ve projeye kesinlikle iskan verilmemesini talep ediyor.