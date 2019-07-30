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Fazla ilaç kullandığınızda vücudunuz nasıl tepki veriyor?

Vücudunuza kulak verin! Herhangi bir bölgede ağrı varsa, vücudunuz size sinyal veriyordur. Bu sinyaller, vücut içerisindeki savunmanın sonucunda savaşan hücrelerin ağrıları olabilir. Büyük bir şikayetiniz varsabundan önce verilen sinyallere kulak vermediğiniz için daha büyük hasarlar oluşmuş demektir. Bu yüzden gereksiz ilaç kullanarak vücudunuzu yormayın ve uyuşturmayın. Doktorunuza mutlaka danışın.

30 Temmuz 2019 Salı 16:48
Fazla ilaç kullandığınızda vücudunuz nasıl tepki veriyor?

Vücudumuza mikropların girmesiyle, vücudumuz bir direnç mekanizması geliştirir. Gerekli antikorları salgılar ve bu hastalığa savaş açmaya çalışır. Böyle durumlarda aniden alınan ağrı kesici ya da antibiyotikler direnç mekanizmasını olumsuz etkiler ve en kötüsü gelişmemesini sağlar. Sürekli doktora danışmadan elinizin altında ilaç bulundurmayın. Çok ilaç içen kişilerde;

- Sindirim sistemi başta olmak üzere midede doku zararına ve enfeksiyonuna yol açar.

- Karaciğerleri olumsuz etkileyeceği gibi fonksiyonlarının bozulmasına sebep olabilir.

Bağırsakları bozarak ishale ya da tahribata sebebiyet verebilir. 

Çok fazla tüketilen ilaç, vücuttan atılmak için böbreklere gelerek devamlı böbreklerin çalışmasına ve güç sarf etmesine sebebiyet verecektir. Bu durumda böbrek bir süre sonra bu durumu karşılayamaz hale gelerek zorlanacaktır. İleride böbrek kaybına dahi gidebilecek sonuçlar doğurabilir.

Bu nedenle doktorunuzun tavsiyesi olmadan ilaçları kesinlikle kullanmayın. Alışkanlık haline getirilmiş ilaçların mutlaka doktora danışılarak bırakılması gerekir. Her durumda ağrı kesici alarak ya da farklı ilaçlarla vücudumuzun sesini duymazdan gelerek daha büyük hastalıklara davetiye çıkarıyourz. Vücuttan atılamayan ilaçlar çeşitli bölgelerde birikiyor ve sağlığımız daha büyük bir tehdit altına giriyor.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 16:48
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