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Dünya
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Yeniakit Publisher
Bir yüzük hayatını değiştirdi! İpotek borcunu ödedi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir yüzük hayatını değiştirdi! İpotek borcunu ödedi

İngiltere'de metal dedektörüyle hazine arayan iki arkadaş, tam 1.700 yıllık yüzük buldu. Yüzüğün Roma dönemine ait bir askere ait olabileceği belirtildi.

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Foto - Bir yüzük hayatını değiştirdi! İpotek borcunu ödedi

İngiltere'de metal dedektörüyle hobi amaçlı define arayan iki arkadaşın yaptığı keşif, tarihçileri heyecanlandırdı. Somerset bölgesinde yaşayan kamyon şoförü Kevin Minto ve arkadaşı Phil Costello, çamurlu bir arazide yaptıkları araştırma sırasında antik Roma dönemine ait son derece değerli bir yüzük buldu.

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Foto - Bir yüzük hayatını değiştirdi! İpotek borcunu ödedi

Yetkililere teslim edilen ve "Ilminster Yüzüğü" olarak kayıtlara geçen tarihi eserin değerinin 75 bin sterlin (yaklaşık 4,6 milyon TL) olduğu açıklandı.

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Foto - Bir yüzük hayatını değiştirdi! İpotek borcunu ödedi

YAKLAŞIK 1.700 YILLIK TARİHE SAHİP Uzmanların incelemesine göre 48 gram ağırlığındaki altın yüzük, milattan sonra yaklaşık 297 yılında üretildi. Yüzüğün üzerinde iki atlı bir savaş arabasını süren zafer tanrıçasını tasvir eden özel bir oyma taş bulunuyor. Tarihi eser uzmanları, yüzüğün alışılmadık derecede büyük boyutlara sahip olduğunu ve son derece ince bir işçilikle hazırlandığını belirtti.

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Foto - Bir yüzük hayatını değiştirdi! İpotek borcunu ödedi

YÜKSEK RÜTBELİ BİR ROMALIYA AİT OLABİLİR Araştırmacılar, yüzüğün sıradan bir kişiye ait olmadığını düşünüyor. Uzmanlara göre bu eşsiz eser, muhtemelen üst düzey bir Roma askeri komutanı ya da yüksek rütbeli bir devlet görevlisi tarafından kullanılıyordu. Kevin Minto'nun bölgede yaptığı aramalarda yüzüğün yanı sıra başka tarihi eserler de bulduğu öğrenildi.

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