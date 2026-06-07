Bir yüzük hayatını değiştirdi! İpotek borcunu ödedi

YÜKSEK RÜTBELİ BİR ROMALIYA AİT OLABİLİR Araştırmacılar, yüzüğün sıradan bir kişiye ait olmadığını düşünüyor. Uzmanlara göre bu eşsiz eser, muhtemelen üst düzey bir Roma askeri komutanı ya da yüksek rütbeli bir devlet görevlisi tarafından kullanılıyordu. Kevin Minto'nun bölgede yaptığı aramalarda yüzüğün yanı sıra başka tarihi eserler de bulduğu öğrenildi.