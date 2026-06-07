ABD'nin Ohio eyaletinde silahlı saldırı! Festival kana bulandı

ABD’de düzenlenen bir festivalde yaşanan silahlı saldırı, büyük panik yarattı. Ohio eyaletinin Toledo kentinde gerçekleştirilen Eski Batı Bölgesi Festivali sırasında duyulan silah sesleri, alandaki kalabalığı bir anda korku ve kaçışa sürükledi.

İlk bilgilere göre saldırıda çok sayıda kişi vuruldu. Olayın ardından festival alanında büyük kargaşa yaşanırken, çevrede bulunanlar güvenli bölgelere kaçmaya çalıştı.

Silah seslerinin ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Yaralanan kişilere ilk müdahalenin festival alanı çevresinde yapıldığı, daha sonra ambulanslarla hastanelere sevk edildikleri öğrenildi.

Güvenlik güçleri, saldırının gerçekleştiği bölgede geniş önlem alırken, festival alanı ve çevresi kontrol altına alındı.

Saldırının kim tarafından gerçekleştirildiği, kaç kişinin yaralandığı ve olayın neden yaşandığına ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililerin olay yerinde delil toplama ve görgü tanıklarının ifadelerine başvurma çalışmaları sürüyor.

ABD’de sivillerin yoğun bulunduğu etkinlik alanında yaşanan bu saldırı, ülkede kamu güvenliği ve silahlı şiddet tartışmalarını bir kez daha gündeme taşıdı.