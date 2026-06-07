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Tarım
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Yeniakit Publisher
Fındık hasat sezonu yaklaştı! Yabani ot temizliğine başlanıldı
IHA Giriş Tarihi:

Fındık hasat sezonu yaklaştı! Yabani ot temizliğine başlanıldı

Türkiye’nin önemli tarım ürünlerinden olan fındıkta hasat sezonu yaklaştı. Üreticiler sezon öncesi olmazsa olmaz olan yabani ot temizliğine başladı.

#1
Foto - Fındık hasat sezonu yaklaştı! Yabani ot temizliğine başlanıldı

Türkiye'nin önemli fındık üretim merkezlerinden Ordu'da üreticiler, yaklaşan hasat sezonu öncesinde bahçelerde temizlik çalışmalarına başladı. Üreticiler, verimli bir sezon geçirmek amacıyla yabani ot temizliği yaparak bahçelerini hasada hazırlıyor.

#2
Foto - Fındık hasat sezonu yaklaştı! Yabani ot temizliğine başlanıldı

Kent genelinde birçok üretici, fındık bahçelerine girerek yabani otların temizlenmesi ve bahçelerin bakımına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Hasat dönemine daha sağlıklı bir ortamda girmeyi hedefleyen üreticiler, bahçelerde yoğun mesai harcıyor.

#3
Foto - Fındık hasat sezonu yaklaştı! Yabani ot temizliğine başlanıldı

Fındık üreticisi Ersin Başçınar, sezon öncesi hazırlıkların başladığını belirterek, bahçelerde temizlik çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi. Yeni sezondan umutlu olduklarını ifade eden Başçınar, yapılan bakım çalışmalarının ürün kalitesi ve verimi açısından önemli olduğunu kaydetti.

#4
Foto - Fındık hasat sezonu yaklaştı! Yabani ot temizliğine başlanıldı

Öte yandan, Ordu'nun farklı ilçelerinde de üreticiler, fındık bahçelerinde temizlik ve bakım çalışmalarına devam ediyor. Hasat sezonuna kadar bahçelerdeki hazırlıkların sürmesi bekleniyor.

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