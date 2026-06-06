Tamar Tanrıyar Ekrem İmamoğlu’nu rezil rüsva etti. "Çişim Geldi, Durmadılar!"

Tanrıyar, İmamoğlu’na seslenerek bu tür durumlar için çözüm önerilerini ironik bir şekilde sıraladı:

Daha Fazla Dikkat: "Bir dahakine çıkmadan bir kişiye gir, bir dene. Bak, 'yok' deme, bir dene!".

"Bir dahakine çıkmadan bir kişiye gir, bir dene. Bak, 'yok' deme, bir dene!". Boş Şişe Formülü: "Cezaevi yönetimine sesleniyorum, İmamoğlu’nun yanına bir tane boş pet şişe koyarsanız işkence yapmamış olursunuz".

Duruşma Molası: "Duruşmada pasta yiyeceğinize molada çişinizi yapın".

"Sanık Ekrem Sultan"

Tanrıyar, İmamoğlu’nun durumunu "sanık" vurgusuyla birleştirerek, "Ekremciğim, sen sanıksın ya; yolsuzlukla, örgüt elebaşlığıyla yargılanıyorsun ya, kendini hâlâ bir yerlerde bir sözü geçen biri olarak mı görüyorsun?" şeklinde bir eleştiride bulundu.

Tanrıyar, İmamoğlu’nun cezaevi kurallarını hatırlaması gerektiğine dikkat çekerek, "Kız, senin kocan cezaevinde. Cezaevinin kuralları diye bir şey var" diyerek konuyu sonlandırdı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu video, İmamoğlu'na yönelik yapılan eleştirilerin en ilginç ve mizahi yorumlarından biri olarak kayıtlara geçti.