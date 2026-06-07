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Manisa Kültür Yolu Festivali'nin lezzet yıldızı Manisa Kebabı oldu...
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Manisa Kültür Yolu Festivali'nin lezzet yıldızı Manisa Kebabı oldu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra kentin gastronomi duraklarında da hareketlilik oluşturdu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında belirlenen 34 işletme, festival boyunca Manisa mutfağını keşfetmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirler, kentin yöresel tatlarını deneyimlemek için Lezzet Noktalarına akın etti. Festival ziyaretçilerinin en çok tercih ettiği lezzetlerin başında Manisa kebabı gelirken, su muhallebisi, şambali ve mesir macunu da yoğun talep gördü. Festival, Manisa mutfağını binlerce ziyaretçiyle buluşturarak hem gastronomi kültürüne hem de yerel ekonomiye önemli katkı sağladı.

#1
Foto - Manisa Kültür Yolu Festivali'nin lezzet yıldızı Manisa Kebabı oldu...

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra kentin gastronomi duraklarında da hareketlilik oluşturdu. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) iş birliğiyle hayata geçirilen “Lezzet Noktası” projesi kapsamında belirlenen 34 işletme, festival boyunca Manisa mutfağını keşfetmek isteyen ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer aldı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen misafirler, kentin yöresel tatlarını deneyimlemek için Lezzet Noktalarına akın etti. Festival ziyaretçilerinin en çok tercih ettiği lezzetlerin başında Manisa kebabı gelirken, su muhallebisi, şambali ve mesir macunu da yoğun talep gördü. Festival, Manisa mutfağını binlerce ziyaretçiyle buluşturarak hem gastronomi kültürüne hem de yerel ekonomiye önemli katkı sağladı.

#2
Foto - Manisa Kültür Yolu Festivali'nin lezzet yıldızı Manisa Kebabı oldu...

Gediz Ovası’nın üretim zenginliği ve şehzadeler şehri olmasının şekillendirdiği Manisa mutfağı; Manisa kebabı, mesir macunu, gerdan dolması, Manisa taban simidi, ekmek dolması, höşmerim ve Kula şekerli pidesi gibi yöresel lezzetleriyle festival boyunca gastronomi meraklılarının ilgi odağı oldu. Akhisar’dan Alaşehir’e, Kula’dan Salihli’ye uzanan Lezzet Noktası rotası ise kentin çok katmanlı lezzet hafızasını görünür kıldı. Akhisar’ın kokoreç, paça ve köfte geleneğinden Alaşehir’in kapama kültürüne, Kula’nın kaburga ve kokoreç ustalarından Salihli’nin odun köftesine, Manisa merkezin kebabı, su muhallebisi ve köklü esnaf lokantalarına uzanan Lezzet Noktası rotası, kentin yaşayan gastronomi hafızasını ziyaretçilerle buluşturdu. Helvacılar, katmerciler, bozacılar, turşucular ve sütlü tatlı ustalarının da seçkide yer alması, Manisa mutfağını yalnızca ana yemekleriyle değil, gündelik yaşam kültürü ve yerel ustalık geleneğiyle de öne çıkardı. Festivalin gastronomi programında, şef Murat Deniz Temel’in ev sahipliğinde; şef Mevlüt Özkaya, şef Yaren Çapar ve beslenme uzmanı Hatice Nur Ege, Manisa’nın yerel mutfak kültürünü ve geleneksel lezzetlerini ziyaretçilerle buluşturdu. Festival kapsamında gerçekleştirilen gastronomi etkinlikleri, kentin köklü yemek kültürünü farklı yönleriyle tanıtma fırsatı sundu.

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Foto - Manisa Kültür Yolu Festivali'nin lezzet yıldızı Manisa Kebabı oldu...

Tarihi Su Muhallebicisi Osman Usta’nın işletme ortağı Cihan Bozbay, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin Manisa’nın yerel lezzetlerinin tanıtımına önemli katkı sunduğunu belirterek, festival süresince özellikle su muhallebisi ve şambaliye Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Festival boyunca yaşanan hareketliliğin işletmelere canlılık kattığını belirten Bozbay, yöresel tatlara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını söyledi. Orhan Usta İşletmesi’nin sahibi Orhan Doğanay ise festivalle birlikte Manisa kebabı, Manisa kavurması, Manisa köftesi ve Manisa kokoreçinin ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen misafirlerin özellikle kente özgü lezzetleri deneyimlemek istediğini ifade eden Doğanay, festivalin Manisa mutfağının tanıtımına önemli katkı sunduğunu dile getirdi.

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Foto - Manisa Kültür Yolu Festivali'nin lezzet yıldızı Manisa Kebabı oldu...

Taylan Restoran’ın dördüncü kuşak işletmecisi Onur Taylan da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğunun belirgin şekilde arttığını söyledi. Manisa kebabının festival boyunca en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğini ifade eden Taylan, organizasyonun şehrin gastronomi kültürünü daha geniş kitlelerle buluşturduğunu kaydetti. KÜLTÜR YOLU FESTİVALİYLE MANİSA’DA EKONOMİK CANLILIK YAŞANDI Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra kentin gastronomi duraklarında da canlılık oluşturdu. Festival süresince yalnızca Manisa merkezde değil; Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu başta olmak üzere birçok ilçedeki yeme içme işletmeleri de ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. Manisa kebabı, su muhallebisi, şambali, Manisa köftesi, kokoreç ve kente özgü diğer yöresel tatlar festival boyunca yoğun ilgi görürken, gastronomi durakları ziyaretçilere şehrin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı sundu. Farklı şehirlerden gelen misafirlerin oluşturduğu hareketlilik, yerel işletmelerin görünürlüğünü artırırken Manisa’nın gastronomi rotasının daha geniş kitlelere ulaşmasına da katkı sağladı. Festivalle birlikte oluşan bu canlılık, Manisa merkezin yanı sıra ilçelerdeki köklü esnaf işletmelerine de yansırken, kentin gastronomi kültürünün ekonomik ve turistik değerini bir kez daha ortaya koydu.

#5
Foto - Manisa Kültür Yolu Festivali'nin lezzet yıldızı Manisa Kebabı oldu...

Akhisar’ın kokoreç, paça ve köfte geleneğinden Alaşehir’in kapama kültürüne, Kula’nın kaburga ve kokoreç ustalarından Salihli’nin odun köftesine kadar uzanan Manisa mutfağı, festival boyunca ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Manisa merkezin simge lezzetleri arasında yer alan Manisa kebabı ve su muhallebisinin yanı sıra, köklü esnaf lokantaları, helvacılar, katmerciler, bozacılar, turşucular ve sütlü tatlı ustaları da kentin zengin gastronomi kültürünü ziyaretçilerle buluşturdu. Böylece Manisa mutfağı, yalnızca yöresel yemekleriyle değil, kuşaktan kuşağa aktarılan lezzet geleneği ve yerel ustalık kültürüyle de festivalin öne çıkan değerleri arasında yer aldı.

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