Manisa Kültür Yolu Festivali'nin lezzet yıldızı Manisa Kebabı oldu...

Taylan Restoran’ın dördüncü kuşak işletmecisi Onur Taylan da Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin kent ekonomisine önemli katkı sağladığını belirterek, özellikle hafta sonlarında ziyaretçi yoğunluğunun belirgin şekilde arttığını söyledi. Manisa kebabının festival boyunca en çok tercih edilen ürünlerin başında geldiğini ifade eden Taylan, organizasyonun şehrin gastronomi kültürünü daha geniş kitlelerle buluşturduğunu kaydetti. KÜLTÜR YOLU FESTİVALİYLE MANİSA’DA EKONOMİK CANLILIK YAŞANDI Manisa Kültür Yolu Festivali, kültür ve sanat etkinliklerinin yanı sıra kentin gastronomi duraklarında da canlılık oluşturdu. Festival süresince yalnızca Manisa merkezde değil; Akhisar, Alaşehir, Kula, Salihli ve Turgutlu başta olmak üzere birçok ilçedeki yeme içme işletmeleri de ziyaretçi yoğunluğu yaşadı. Manisa kebabı, su muhallebisi, şambali, Manisa köftesi, kokoreç ve kente özgü diğer yöresel tatlar festival boyunca yoğun ilgi görürken, gastronomi durakları ziyaretçilere şehrin mutfak kültürünü yakından tanıma fırsatı sundu. Farklı şehirlerden gelen misafirlerin oluşturduğu hareketlilik, yerel işletmelerin görünürlüğünü artırırken Manisa’nın gastronomi rotasının daha geniş kitlelere ulaşmasına da katkı sağladı. Festivalle birlikte oluşan bu canlılık, Manisa merkezin yanı sıra ilçelerdeki köklü esnaf işletmelerine de yansırken, kentin gastronomi kültürünün ekonomik ve turistik değerini bir kez daha ortaya koydu.