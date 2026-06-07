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Yerel Pikap ile ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Yerel

Pikap ile ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Pikap ile ticari araç çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Van'ın Çaldıran ilçesinde hafif ticari araç ile pikabın çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolu kapandı ve uzun kuyruklar oluştu.

Van yeni güne trafik kazasıyla başladı.  Çaldıran ilçesinde 35 VK 709 plakalı hafif ticari araç ile 38 ADF 386 plakalı pikap, ilçe merkezine yakın noktadaki kavşakta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastaneye kaldırıldı, cenazeler de hastanenin morguna konuldu.

Kazanın ardından yolun ulaşıma kapanması nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

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