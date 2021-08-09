Fazıl Say bu sefer şaşırttı! Dikkat çeken Afgan ve Suriyeli mülteci paylaşımı

Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinden biri de ülkedeki mültecilerin durumu.

Türkiye'de yaşayan mültecilerin ne olacağı konusunda ateşli tartışmaların yaşandığı bugünlerde, Suriyelilerin Kurban Bayram tatili için Suriye'ye gidip geri dönmeleri tartışmaları daha da alevlendirdi.

Bütün bunların üzerine ABD'nin Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Taliban'dan kaçan Afganların Türkiye'ye kalabalık gruplar halinde girdikleri yönünde sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tansiyonun dozunu iyice artırdı.

Konu hakkında sanat ve magazin camiasından da sosyal medyada farklı yönlerde paylaşımlar yapılıyor.

"Biz herkesi insan olarak görmeliyiz"

Son olarak ünlü piyanist Fazıl Say, mültecilerle ilgili paylaşımda bulundu.

Almanya'daki en önemli klasik müzik konser organizatörlerinden birinin Afgan olduğunu belirten Fazıl Say, "Biz herkesi insan olarak görmeliyiz" vurgusunda bulundu.

İşte Fazıl Say'ın açıklamaları:

"Şu an Almanya’daki en önemli klasik müzik konser organizatöelerinden biri Afgandır. Beethoven büyük ödülünü kazanmış Suriyeli piyanist var. İstisnalar da hep olur.O yönde bu yönde..Bu mülteci nüfusların içinde kriminalite ve ilkellik de var haliyle. Biz herkesi “insan”görmeliyiz.

"Hoş değildi, yabancı düşmanlığına vermamalı"

Tek bir sebepten ülkeme getirilen Suriyeli ve Afganlar konusunda sabırlı olmaktan yanayım kendi adımda. Uzun yıllar yurtdışında çeşitli ülkelerde yaşadım, Türk olduğum için ne biçim önyargı ve engellerle karşılaştığımı biliyorum. Hoş değildi. “Yabancı düşmanlığı”na varmamalı.

"Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbetteki insani bir tutumdur"

Sorun şu ki; Bir ülke milyonlarca yabancıyı ülkesine alıyorsa, bunu niye yaptığını, kendi potansiyeli ve ihtiyacını iyi bilmeli.Zor durumda olan insanlara kucak açmak elbetteki insani bir tutumdur. Siyasette de. Bu ancak yapabileceğimizin sınırlarını iyi çizersek sorunsuz olur"