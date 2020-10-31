Fay hattı nasıl kırılır? Türkiye fay hattı haritası!

Fay hattı, her deprem sonrası vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. İzmir’de meydana gelen deprem sonrası uzmanlar, kırılan fay hatları ile aktif fay hattı konusunda uyarılarda bulunuyor. Fay hattı nedir? Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattı en aktif faylardır.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Fay hattı sorgulama yapmak için tıklayın.