  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fay hattı nasıl kırılır? Türkiye fay hattı haritası!
Gündem

Fay hattı nasıl kırılır? Türkiye fay hattı haritası!

Fay hattı nedir? Fay hattı nasıl oluşur? Depremde fay hattı nasıl kırılır? Soruları İzmir’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrası bir kez daha merak edilmeye başlandı. Peki fay hattı nedir, fay hattı kırılması, fay hatı kırılırsa ne olur? İşte Türkiye fay hattı haritası ve fay hattı sorgulama.

Yeniakit Publisher
2020-10-31 21:45:00 - 2020-10-31 21:48:12
Fay hattı nasıl kırılır? Türkiye fay hattı haritası!

Fay hattı, her deprem sonrası vatandaşlar tarafından merak edilen konular arasında yer almakta. İzmir’de meydana gelen deprem sonrası uzmanlar, kırılan fay hatları ile aktif fay hattı konusunda uyarılarda bulunuyor. Fay hattı nedir? Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Doğu Anadolu fay hattı ve Kuzey Anadolu fay hattı en aktif faylardır.

Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF), dünyanın en hızlı hareket eden ve en aktif sağ-yanal atımlı faylarından biridir. Yaklaşık olarak Van Gölü'nden Saros Körfezi'ne kadar tüm kuzey Anadolu'yu keser. Fay hattı sorgulama yapmak için tıklayın.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı
Dünya

Batı kuklaları ancak bu kadar alçalabilirdi! BAE'li isimden mide bulandıran İzmir çıkışı

İsrail'den dilediği özürle gündeme gelen batı kuklası BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed'in yakın isimlerinden sözde gazeteci Hamad Al Ma..
Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın
Gündem

Mehmet Çilingiroğlu müjdeyi duyurdu: Kemerleri bağlayın

ABD'de yaşayan Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili müjdeli bir haber verdi.

Paşinyan'ın son kozu alay konusu oldu!
Gündem

Paşinyan'ın son kozu alay konusu oldu!

Azerbaycan'dan darbe üstüne darbe yiyen Ermenistan'ın cephede ki son kozu alay konusu oldu. Ermenistan Başbakanı Paşinyan çoçukları ve kadın..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay