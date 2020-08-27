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Dünya Fauci'den önemli uyarı: Aşılar için acele etmeyin
Dünya

Fauci'den önemli uyarı: Aşılar için acele etmeyin

ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Fauci, aşının güvenli ve etkili olabilmesi için çalışmalarda acele edilmemesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 05:39:00 -
Fauci'den önemli uyarı: Aşılar için acele etmeyin

Tüm dünyayı derinden etkileyen yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmalarına ilişkin ABD Ulusal Alerji ve Enfeksiyon Hastalıkları Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den yeni açıklamalar geldi. Fauci, aşının güvenli ve etkili olabilmesi için çalışmalarda acele edilmemesi gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Fauci, yaptığı açıklamada "Tehlikeli potansiyellerden biri de eğer aşı zamanından önce kullanıma sunulursa, imkansız olmasa bile diğer test aşamasındaki aşıların görevini yerine getirmesini zorlaştıracak. Görmek istemediğimiz en önemli olay, denenmemiş ve etkili olma ihtimal bile olmayan bir aşının acil kullanım izni almasıdır." ifadelerini kullandı.

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