Fatsa’da 7’den 70’e Karma Resim Sergisi

Fatsa Halk Eğitim Merkezi bünyesinde ekim ayında başlayan 7’den 70’e Karma Resim Kursu’nun sona ermesinin ardından yapılan tüm tablolar Belediye Kültür Sarayında halkın beğenisine sunuldu.

Üç gün açık kalacak olan 7’den 70’e Karma Resim Sergisi’nin açılışını Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya birlikte gerçekleştirdi.

Fatsa Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya sergiyi gezip inceledikten sonra sergiden güzel bir tablo Başkan Yardımcısı Ruhi Özbay’a hediye edildi.

“Hedefimizin üzerine çıktık”

Sergi ile ilgili bilgi veren Usta Öğretici Şeydanur Akbaba, “Ekim ayında kursumuz açıldı, kursa başladığımızdan beri 100 civarında bir hedef tutturmuştuk ama biz bu hedefimizin daha da üzerine çıktık. 160 adet çalışmayla ahşap, yağlı boya ve karakalem teknikleriyle sergi açtık. Kursumuz perşembe günü akşama kadar devam edecek. Bizim bu tür kurslarımız bundan sonra da devam edecek” dedi.

Fatsa Halk Eğitim Merkezi Müdürü Barış Semih Yazıcı ise, “Karma resim sergimiz bu seneki görsel sanatlar alanındaki sergilerimizden bir tanesi. Usta öğreticimiz Şeydanur Akbaba’nın vesilesi ile gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Sergide 160 tane tablomuz bulunuyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin el emeği harcayarak yaptığı eserler, inşallah halkımız beğenir. Bu etkinliğin Fatsa Kültür Sarayında olması da bizim için çok büyük bir önem arz ediyor. Fatsa Kültür Sarayının bundan sonra daha çok etkinliklerle daha aktif olmasını arzu ediyoruz” diye konuştu.