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Gündem Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandıktan sonra Gürlek'ten mesaj: “Yanlış yapanla vedalaşırız!”
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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandıktan sonra Gürlek'ten mesaj: “Yanlış yapanla vedalaşırız!”

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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandıktan sonra Gürlek'ten mesaj: "Yanlış yapanla vedalaşırız!"

Eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Gürlek, herhangi bir isim vermeden yaptığı açıklamada, “Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanırken, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildiği süreçte yayımlanan mesaj, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

AKIN GÜRLEK'TEN “DURUŞUMUZ BELLİ” MESAJI

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 5 Kasım'da resmî X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Biz, tazelenerek ilerleriz! Biz, her dem yeniden doğarız. Biz, yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz.”

Gürlek'in #DuruşumuzBelli etiketiyle yayımladığı açıklamada herhangi bir kişinin adı geçmedi. Paylaşımın soruşturmayla ilgili gelişmelerin yaşandığı saatlerde yapılması dikkat çekti.

FATMA BETÜL SAYAN KAYA TUTUKLANDI

Fon soruşturması kapsamında İstanbul Adliyesi'nde ifade veren Fatma Betül Sayan Kaya'nın savcılıktaki işlemleri yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü.

Savcılık, Kaya'yı “Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet” ve “suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” suçlamalarıyla tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti.

Hâkimlik, sorgusunun ardından Kaya'nın tutuklanmasına karar verdi.

İKİ İSİM HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Aynı soruşturmada ifade veren İlyas Kaya ile eski Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı İbrahim Ömer Gönül de adli kontrol talebiyle hâkimliğe sevk edildi.

Hâkimlik, iki isim hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme yükümlülüğü uygulanmasına karar verdi.

İlyas Kaya ile İbrahim Ömer Gönül, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜRLEK'İN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Adalet Bakanı Gürlek'in paylaşımındaki “yanlış yapanla vedalaşırız” ifadesi, fon soruşturmasının kamuoyunda tartışıldığı saatlerde öne çıktı.

Bununla birlikte Gürlek'in mesajında Fatma Betül Sayan Kaya'nın adı yer almadığı için sözlerinin doğrudan Kaya'ya yönelik olduğu kesin olarak söylenemiyor.

Soruşturma kapsamında verilen tutuklama kararı ise yargılamanın tamamlandığı veya suçlamaların kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Fatma Betül Sayan Kaya hakkında tutuklama talebinin altındaki flaş detaylar!
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Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

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Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı
Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

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Fatma Betül Sayan Kaya tutuklandı

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Yorumlar

Kudret

Kaya tutuklandı iş bitti öylemi.

Abdullah

Bu sözlerin altına imza atarım. Millete yanlış yapanla millet vedalaşır.
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
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