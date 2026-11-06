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Gündem Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı
Gündem

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı

Fatma Betül Sayan Kaya’nın eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül ile eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya, yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. İki isim, soruşturma kapsamında ikinci kez şüpheli sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesi'ne gelmişti.

Fon soruşturmasında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül ve İlyas Kaya hakkında karar çıktı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde yeniden ifadeleri alınan iki isim, hakimlik kararıyla serbest bırakıldı.

İKİ İSİM ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Hakimlik, Gönül hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına karar verdi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Gönül, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeden ayrıldı.

Soruşturma kapsamında hakimliğe sevk edilen eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın eşi İlyas Kaya hakkında da aynı yönde karar verildi. Kaya, "yurt dışı çıkış yasağı" ve "imza" şeklindeki adli kontrol tedbirleriyle serbest bırakıldı. Böylece soruşturmada yeniden ifadeleri alınan iki isim hakkında tutuklama kararı verilmedi. Ancak adli kontrol tedbirleri nedeniyle haklarındaki hukuki süreç devam ediyor.

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Yorumlar

Devlet

Bu olmadı fon .üzerinden soygun yap çal serbest kal adalet duygusu bitti

YILMAZ DURMUŞ

İbrahim Ömer Gönül ve İlyas Kaya serbest ama Fatma Betül Kaya hakkında ne karar verildiği bilgisi yok
TÜM YORUMLARA GİT ( 3 )
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