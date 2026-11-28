Fatih’te sahte belge deposu! 196 sahte pasaport, 30 kimlik!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul’un Fatih ilçesinde bir adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, yasa dışı yollarla temin edilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanan 196 sahte pasaport ile 30 sahte kimlik ele geçirdi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hırka-i Şerif Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Adrese düzenlenen operasyonda bir yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Evdeki aramalarda, 83 uyuşturucu hap ve 1 hassas terazi ile sahte 196 pasaport ve 30 kimlik ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin ardından Geri Gönderme Merkezine teslim edileceği öğrenildi.