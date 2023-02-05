  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Düşen Yunan uçağının pilotunun babasından 'Türk' düşmanlığı! Erdoğan’a küstah sözler

Diyarbakır'da yolcu otobüsü şarampole düştü: Çok sayıda yaralı var

Altın neden çöktü? Hatice Kolçak açıkladı: Gram altın o rakama düşerse şaşırmayın

Biden'dan 'casus balon' açıklaması: İcabına bakacağız

Milli Eğitim Bakanlığı öğrenciler için müjdeli haberi duyurdu! Ücretsiz verilecek

Bakan Çavuşoğlu: Doğu Akdeniz ve Ege'de...

Mehmet Şef'in derdi pes dedirtti! Çileden çıkaran sözler

Rusya'dan AB'ye sert tepki

Dünyayı altüst eden, kanseri olanlarda çığır açacak o çarpıcı araştırma: Karıncalar teşhis ediyor! Müthiş olacak

Yargıtay Eski Başkanı Hamdi Yaver Aktan yine başını gösterdi! İmamoğlu'na Beraat, Şevki Yılmaz'a hapis, Erdoğan'a siyasi yasak!
Yerel Fatih’te restoranın bacasından çıkan alevler iş hanını sardı
Yerel

Fatih’te restoranın bacasından çıkan alevler iş hanını sardı

Fatih’te restoranın baca kısmından sıçrayan alevler, iş hanını sardı. İtfaiye alevlere güçlükle müdahale ederken, yangında maddi hasar meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-05 07:10:00 -
Fatih’te restoranın bacasından çıkan alevler iş hanını sardı

Cağaloğlu Mahallesi Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan Caddesi üzerindeki 5 katlı iş hanında saat 22.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre, iş hanının zemin katında bulunan restoranın bacasından sıçrayan alevler, kısa sürede iş hanını sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, hanı saran alevlere güçlükle müdahale etti. Yangın ekiplerin yaptığı çalışmaların ardından söndürüldü. İş hanında büyük çapta maddi hasar oluştu.

“İHMALDEN YANGIN ÇIKTI"

Çevre sakini Rıdvan Komi, "İlk başta üst tarafta ufak dumanlar çıkmaya başladı. Biz yangının başladığını anladık ve yetkililere haber verdik. Birden bacadan alev almaya başladı. İtfaiye ekipleri müdahale etti. Muhtemelen ihmalden yangın çıktı. Yaralanan olmadı. Herkes alev almadan tahliye edilmişti" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23