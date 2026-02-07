Fatih’te hırsız bankadan çaldığı paraları kaçarken düşürdü!

Fatih Unkapanı’nda film sahnelerini aratmayan bir soygun girişimi yaşandı. Bankadan yüklü miktarda nakit parayı almayı başaran soyguncu, kaçış yolunda yaşadığı talihsizlik ve dikkatsizlik sonucu hem suç aletinden hem de ganimetin büyük kısmından oldu.

SOYGUN PARALARI YOLA SAÇILDI

Fatih Unkapanı Mahallesi'nde bulunan bir bankaya cerrahi maskeyle giren şüpheli, silah tehdidiyle yaklaşık 112 bin lirayı alarak kaçmaya başladı. Ancak zanlı, koştuğu esnada yoldaki bir vatandaşa çarpınca dengesini kaybedip düştü. Bu sırada elindeki silahı ve çaldığı paranın büyük bir kısmını yere düşüren şüpheli, paniğe kapılarak kalan parayla olay yerinden uzaklaştı.

VATANDAŞ PARALARI BANKAYA TESLİM ETTİ

Düşen yaklaşık 80 bin liranın, şüphelinin çarptığı duyarlı vatandaş tarafından toplanarak bankaya teslim edildiği öğrenildi. Bankadaki incelemelerde ise yaklaşık 32 bin liralık bir açık olduğu saptandı. Polis ekipleri, eşkali belirlenen şüpheliyi yürüttüğü titiz çalışma sonucunda kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.