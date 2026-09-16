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Yerel Fatih'te döviz bürosundaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 12 şüpheli gözaltına alındı
Yerel

Fatih'te döviz bürosundaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 12 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
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Fatih'te döviz bürosundaki silahlı kavgada 2 kişi öldü, 12 şüpheli gözaltına alındı

Fatih'te Sofçular Han'daki döviz bürosunda 15 Eylül'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; olaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Fatih'te bir döviz bürosunda çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı; olaya ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

DHA'nın aktardığına göre olay, 15 Eylül'de saat 13.00 sıralarında Molla Fenari Mahallesi'ndeki Sofçular Han içinde bulunan döviz bürosunda meydana geldi. İddiaya göre büronun sahibiyle müşteri arasında alacak meselesinden tartışma çıktı. Çevredekilerin de dahil olmasıyla tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Adnan Aksoy ile Kadir Aksoy'un hayatını kaybettiği belirlendi.

4 şüpheli pencereden atlayarak kaçtı

Çevredeki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, saldırının ardından 4 şüphelinin pencereden atlayarak kaçtığı görüldü.

Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri; olaya karıştıkları tespit edilen E.A. (19), B.S. (33), O.A. (18), A.D. (26), M.T. (23), R.C. (26), C.P.D. (21) ile iş yeri sahibi K.E. (40) ve olayda silah kullanan E.A. (50) isimli şüphelileri yakaladı. Ekipler, çalışmaların devamında 3 kişiyi daha gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve sahte dolar ele geçirildi.

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