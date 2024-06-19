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Spor Fatih Terim'in maç sonu yorumu gündem oldu! Montella'nın değişiklikleri...
Spor

Fatih Terim'in maç sonu yorumu gündem oldu! Montella'nın değişiklikleri...

Yeniakit Publisher
2024-06-19 13:34:00 -
Fatih Terim'in maç sonu yorumu gündem oldu! Montella'nın değişiklikleri...

Euro 2024’te Türkiye, Gürcistan’ı 3-1’lik net skor ve olağanüstü gollerle alt etti. Maç sonunda konuşan milli takımın eski hocası Fatih Terim, mevcut çalıştırıcı Montella’nın oyuncu değişikliklerine vurgu yaptı.

A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye- Gürcistan maçı sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Terim, "1-0'dan sonra direkten dönen top, sayılmayan gol ve o arada yenilen gol maalesef bizlerde biraz şok etkisi yaptı. Panik havası yarattı. Devre arası imdadımıza yetişti. Hocamız oyuncu değiştirmeden oyuncuların yerlerini değiştirdi. Arda'yı biraz daha içe, Barış'ı sağ kanada aldı. Bu çok doğru bir hareketti. Hem Arda daha etkili olacağı yerlerde oynadı. Hem de Barış kendisinin alışık olduğu yere geçti. Bu çok doğru bir hareketti" dedi.

A Milli Takım'ın Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yaptığı hamleleri ve maçın oyuncusu seçilen Arda Güler'in performansını da yorumlayan deneyimli çalıştırıcı, "Türkiye, oyuncu değişikliklerinden sonra maçı kazanmasını bildi. Muhteşem iki gol izledik. Üçüncü golü de Kerem attı. Kerem'in alışkanlığıdır gol atmak. Golcü bir oyuncu. Arda, olağanüstü bir yetenek. Çok güzel bir gol attı. Herkesin atamayacağı muhteşem bir gol attı. Gürcistan kalecisi İspanya'da oynuyor. Arda'yı bilmesine rağmen bu vuruşu önleyemedi. Arda daha da iyi olacak. Büyük oyuncular bu yaşlarda da karar alabiliyor. O yüzden büyük oyuncu oluyorlar. Arda'da bu kararları alabilir. Almak yetmez, uygulayabilir de. Yeteneği buna müsait. Türk Milli Takımı özellikle ikinci yarı sabırla, inatla, iyi mücadele ederek zafere uzandı. İlk maçlar zordur. Kazanmak çok önemlidir" ifadelerini kullandı.

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