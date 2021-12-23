  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim'in ekibine takviye
Spor

Fatih Terim'in ekibine takviye

Galatasaray'da Fatih Terim, teknik ekibe yabancı bir yardımcı katma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-23 16:37:00 -
Fatih Terim'in ekibine takviye

 

Galatasaray'da Fatih Terim, teknik ekibe yabancı bir yardımcı katma kararı aldı. Galatasaray'ın hocası daha önce de eski öğrencilerinden kulübeye bazı isimler almıştı.

Fatih Terim’in ekibine yabancı bir yardımcının dahil olacağı öğrenildi.

Terim daha önce de eski öğrencilerinden Albert Riera ve Claudio Taffarel gibi isimleri kulübeye dahil etmişti. Taffarel şu an Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yaparken, Riera ise sezon başında takımdan ayrılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay