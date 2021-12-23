Fatih Terim'in ekibine takviye

Galatasaray'da Fatih Terim, teknik ekibe yabancı bir yardımcı katma kararı aldı. Galatasaray'ın hocası daha önce de eski öğrencilerinden kulübeye bazı isimler almıştı.

Fatih Terim’in ekibine yabancı bir yardımcının dahil olacağı öğrenildi.

Terim daha önce de eski öğrencilerinden Albert Riera ve Claudio Taffarel gibi isimleri kulübeye dahil etmişti. Taffarel şu an Liverpool'da kaleci antrenörlüğü yaparken, Riera ise sezon başında takımdan ayrılmıştı.