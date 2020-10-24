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Spor Fatih Terim'den yönetime imalı mesaj
Spor

Fatih Terim'den yönetime imalı mesaj

Erzurumspor'u deplasmanda 2-1 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, "Artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." diyerek yönetime göndermede bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-10-24 23:04:00 -
Fatih Terim'den yönetime imalı mesaj

BB Erzurumspor maçının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yönetime mesaj verdi.

Galatasaray taraftarına sözler verdiği için bazı şeyleri yapmadığını kaydeden deneyimli hoca, "Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." diyerek mesaj verdi.

Maç sonrası basın toplantısında konuşan Terim, "Çeşitli defalar Galatasaray taraftarından kopartıldım ben, sonra haklı çıkmamıza rağmen bir boşluk, bir süreç yaşandı ve devamı daha büyük başarı getirebilirdi. Bu sefer gelirken, Galatasaray taraftarına söz verdim. Karakterimin ne olduğunu herkes bilir. 50 senedir bu camianın içindeyim. Her geldiğimde bir şekilde taraftardan kopartıldım ben. Bu sefer gelirken onlara bir söz verdim, o sözümü de tutmaya çalışıyorum." dedi.

Sabırla sessiz kalmaya çalıştığını belirten Terim, "Sanılmasın ki içerideki ya da dışarıdakilerin niyetlerinin farkında değilim, her şeyin farkındayım. Galatasaray taraftarına sözüm var ama bilinsin ki artık kimsenin ne arkasındayım, ne de yanındayım." ifadelerini kullandı.

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