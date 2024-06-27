Fatih Terim’den milli takım için flaş sözler! “Bu yolun sonunda…”
A Milli Futbol Takımı’nın eski teknik direktörü Fatih Terim, son 16’ya kalan Türkiye’nin Euro 2024’teki geleceği hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya gelen A Milli Takımımız, rakibini 2-1 mağlup etti ve ikinci sırada yer alan son 16 turu biletini kaptı. Ay-Yıldızlılar'a galibiyeti getiren golleri Hakan Çalhanoğlu ve Cenk Tosun kaydetti.
A Milli Takımımızın eski teknik direktörlerinden Fatih Terim; millilerin Çekya zaferini, takım performansını ve son 16 turundaki rakibimiz Avusturya'yı beIN Sports'ta mercek altına aldı.
İşte Terim'in yorumları:
- Çok büyük bir ülkenin çok büyük taraftar grubunun desteklediği millilerimiz gerekeni yaptı. Son 16'ya kaldık. Hoca başta olmak üzere hepsini yürekten kutluyorum.
- Karşılaşacağımız takım daha ciddi olacak. Kendi işimizi kendimiz zora sokmuştuk. Bu gruptan Türkiye'nin çıkması çok doğal.
- Bugün 80 dakika 10 kişi oynayan rakip karşısında bazen sıkıştık ama sonunda mesele buradan çıkmaktı ve bunu başardık.
- Kocaman bir ülkeye yakıştı bu. Buna layığız biz. Daha da önemli işler bekliyorum. Rakip kim olursa olsun daha iyi oyunlar oynamamız, daha iyi cevap vermemiz, rakibe daha tehditkar olmamız gerekiyor.
- Cenk Tosun'un gol atmasına sevindim. Çok güzel bir gol attı. Hakan'ın golü de çok usta işi bir gol. Ayağının dışıyla uzak köşeye kolay bir vuruş değildi. Ancak Hakan gibi iyi bir usta bu golü atabilirdi.
- Avusturya hazırlık maçında bizi farklı yendi ama burası son 16. Stadyumun dörtte üçü Türk. Takıma çok güveniyorum. Giren ve çıkan herkesin ayrı bir yeteneği var. Bireysel olarak belki de birçok takımda olmayan yeteneğe sahibiz. Onlar oynamaya başlarsa bu yolun çok uzun olacağını düşünüyorum.
- Türkiye'nin beklediği tek şey var son 8'e kalmak. Avusturya çok önemli bir takım, dikkat edilmesi gerekiyor ama Türkiye, Avusturya'yı yenebilecek güçte.