Milli Güvenlik Kurulu toplantısı başladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Milli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.20'de başladı.
Fon krizi gündemiyle dün ekonomi toplantısının yapıldığı Beştepe, bugün bir başka kritik toplantıya ev sahipliği yapıyor. Milli Güvenlik Kurulu, çerçeve yasa sonrasında ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.