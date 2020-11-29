  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fatih Terim’den maç sonrası dikkat çeken açıklama
Spor

Fatih Terim’den maç sonrası dikkat çeken açıklama

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Rizespor'u 4-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu. Terim, "Kenarda o kadar keyif aldım ki oyuncu değiştirmek bile istemedim bugün" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-29 08:38:00 -
Fatih Terim’den maç sonrası dikkat çeken açıklama

Süper Lig'de Rizespor'u deplasmanda 4-0 mağlup eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Fatih Terim'in açıklamaları;

Başından sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp, onun iki misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dünyadaki elit takımların oyun modelini ortaya koyduğumuzu düşünüyorum bugün.

'Kazanarak dönüyoruz'

Son 10-15 dakikada Sekidika bile iki pozisyona girdi. Son 2 senede burada 2 kırık ve 1 bağ sakatlığı bırakmıştık. Bu sefer kazanarak dönüyoruz

Geçen hafta 45 vardı, bu hafta 93 var. Genciyle, sonradan gireniyle, oynayanıyla... Oyuncularım tebriği hak ediyor. Maçtan önce de söylemiştim. Geçen haftaki mükemmel oyun için aldıkları övgü azdı. Umarım yiğidin hakkını yiğide verirler. Kenarda o kadar keyif aldım ki oyuncu değiştirmek bile istemedim bugün

'Dıagne'nin atmaması sürpriz olur'

Diagne zaten golcü bir oyuncu, atmaması sürpriz olur bizim için, görevi de o. İlk yarı kaleciye çarpan boş kaleye topları oldu ama iyi bir dönüş yaptı. Muhakkak ki rekabet olacaktır.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bolulu işadamından skandal tabela: Çıplak insan ve hayvan figürleri ile Kelime-i Tevhid yazdılar
İSLAM

Bolulu işadamından skandal tabela: Çıplak insan ve hayvan figürleri ile Kelime-i Tevhid yazdılar

Bolu Camlı Camisi'nin hemen bitişiğindeki binaya skandal bir tabela asıldı. Tabelada hayvan ve çıplak insan figürleri kullanılarak Kelime-i ..
Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi
Gündem

Libya'dan flaş Türkiye açıklaması: Bir tek onlar geldi

Türkiye ile Libya arasındaki Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası birinci yılını geride bırakırken Libya Hükümeti ABD İşleri Da..
Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!
Gündem

Yeni tedbirler yolda... 7 gün sokak kısıtlaması!

Türkiye'de son günlerde artan koronavirüs vakaları sonrası Bilim Kurulu harekete geçti. Bu kapsamda hafta sonu için 20.00 ila 10.00’da uygul..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay