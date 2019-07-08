Fatih Terim'den genç isimlere mesaj: Florya'ya gelmenize gerek yok

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da transfer hareketleri hız kazanırken Teknik Direktör Fatih Terim, U-19 ve U-21 takımlarındaki genç futbolculara "Florya'ya gelmenize gerek yok" duyurusunda bulundu.

Galatasaray, bonservisini aldığı Luyindama için Standard Liege'e haziran ayı içerisinde 3,5 milyon euro ödeme yaptı. Demokratik Kongolu futbolcunun satış sözleşmesinde sezon sonu için performansa bağlı 1,5 milyon Euro bonus maddesi olduğu öğrenildi.

Luyindama'nın opsiyonunu kullanması nedeniyle transfer dönemine eksi 3,5 milyon euro ile başlayan Cimbom, FFP'ye takılmamak adına minimum 3,5 milyon euroluk satış yapmak zorunda. Sarı-kırmızılılar, Diagne'den gelecek 10 milyon euro üstü gelirle açığı kapatıp 8 numara ve forvet takviyesi için bütçe oluşturacak.

Falcao 4 milyonluk euroluk teklife evet diyecek

Fatih Terim'in yardımcılarından Hasan Şaş, GS TV'de yaptığı açıklamada "Falcao, Diego Costa, Aboubakar ve Nainggolan ile ilgilenmiyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Fransa basınının Galatasaray'ın Radamel Falcao ile ilgilendiğini yazmasının ardından, bir iddia da Brezilya'dan geldi.

Takvim'de yer alan habere göre; Rio de Janeiro kaynaklı haberde, Monaco forması giyen golcü futbolcunun Brezilya kulüpleri Flamengo ve Palmeiras'tan gelen tekliflere olumuz yanıt verdiği ve Galatasaray'a gitmeye sıcak baktığı belirtildi. 1 yıllık kontratı kaldığı Fransız ekibinden aldığı 6,5 milyon euro ücreti Avrupa'da karşılayacak bir taliplinin bulunmaması nedeniyle Falcao'nun sarı-kırmızılı kulübün 4 milyon euro artı bonus teklifine "Evet" diyeceği ifade edildi.

Cimbom, Radja için devreye girdi

Hasan Şaş'ın yalanladığı isimler arasında bulunan Nainggolan ile ilgili bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray, Fernando'nun alternatifini İtalya'da buldu. Inter Teknik Direktörü Conte'nin kaptan İcardi ile birlikte "Gönderilsin" dediği Radja Nainggolan için sarı-kırmızılılar devreye girdiği iddia edildi.

Cimbom'un Serie A ekibine kiralama teklifinde bulunduğu ve oyuncunun 4,5 milyon euro olan maaşının 3 milyon euroluk kısmını karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Bu arada 31 yaşındaki Belçikalı yıldızın kendisine Çin'den gelen astronomik tekliflere olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.

"Florya'ya gelmenize gerek yok"

U-21 Ligi'nin kaldırılması sonucu Galatasaray'da birçok futbolcu adayı elde kaldı. Fatih Terim tarafından A Takım'a alınmayan U-19 ve U-21 takımlarındaki genç futbolculara "Florya'ya gelmenize gerek yok. Transfer görüşmesi yaparsanız haber verin" mesajı iletildi.

Profesyonel sözleşme imzalanan geleceğin yıldız adayı olarak gösterilen Ahmet Sivri ve birçok genç Florya'ya çağrılmadıkları için tatillerine devam ediyor.