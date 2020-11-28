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Spor Fatih Terim zafer sonrası konuştu
Spor

Fatih Terim zafer sonrası konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendikleri maçın ardından açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-11-28 21:57:00 -
Fatih Terim zafer sonrası konuştu

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Çaykur Rizespor karşısında aldıkları 4-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Tecrübeli teknik adam, şu ifadeleri kullandı:

"Oyun başından 93. dakikanın sonuna kadar oyuna hakim, istediğini yapan, 4 gol atıp bunun iki misli kaçıran, rakibe pozisyon vermeyen, kaleyi bulan şutu yok neredeyse. Açıkçası, bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Dünyadaki elit takımların oyun modelini ortaya koyduk. Hücum futbolu ve atak oyunu. Kazanan model budur. İnşallah bunun üzerine koyarak devam ederiz. 1. bölgeden çıkış, 2. bölgeyi kullanma, 3. bölgeye girme, alan yaratma, aklınıza gelecek her şeyi yaptılar. 4'ten fazla da olabilirdi. Oyunun hiçbir anında kontrolü vermedik. Düşünün sonradan bir 10-15 dakika oynayan Jesse bile 2 net pozisyona girdi."

"Burada iki kırık, bir bağ bırakmıştık. Bu sefer 3 puanla ve farkla sonuçla dönüyoruz. Galatasaray takımı bu zevk veren oyunuyla, geçen hafta bir 45 vardı, bu hafta 93 var. Genciyle, sonradan gireniyle, oynayanıyla tebriği, bravoyu hak ediyorlar. Geçen hafta övgüleri azdı. Bu hafta haklarını alırlar. Mümkün olsa hiç oyuncu değiştirmedim. Zevk aldım kenarda. Zevk veren oyuncularla devam etmek isterim. Çok mutluyum."

"Diagne golcü bir oyuncu"

"Diagne golcü bir oyuncu, atmaması sürpriz olur. Görevi de o. Yine ilk yarı kaleciye çarpan boş kaleye toplar oldu ama sonudna iyi bir dönüş yaptı. Memnunum. Muhakkak rekabet olacaktır. Sakat olmalarına rağmen Emre Taşdemir, Luyindama ve Etebo'nun kafileye gelip 'İstediğiniz zaman oynarız, elimizden geleni yaparız. Bir daha sakatlanırız gerekirse." dediler. Teşekkür ediyorum. Bu oyun ve oynayanlar unutulmayacaktır. Seviyeli rekabet bizi başka yere taşır. Bu memnuniyet vericidir. Giren çıkanın fark etmediği bir ortam yaratabilirsek bizim için büyük bir aşama olur."

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