Fatih Terim oyunculara seslendi: Başınızı kaldırın!

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Florya'daki terapi seanslarına kaldığı yerden devam ediyor. 1-0 öne geçtikleri Fenerbahçe derbisinde yaşanan mağlubiyet nedeniyle büyük hayal kırıklığı yaşayan ve bir de kırmızı kart görerek olası bir men cezasının yolunu açan tecrübeli teknik adam, şoku yavaş yavaş üzerinden atıyor.

Derbi sonrasındaki ilk idmanda ağzını bıçak açmayan ve çok keyifsiz görünen Terim, dünkü antrenmanda ise yeniden kolları sıvadı ve takımına rota olarak Avrupa'yı gösterdi.

Marsilya maçının önemini anlatan Fatih hoca, "Başınızı yerden kaldırmanızı istiyorum. Marsilya maçını kazanıp, yola devam ediyoruz. Kaybedilmiş hiçbir şey yok. Bulunduğumuz yerden daha da hırslı bir şekilde çıkacağız" ifadelerini kullandı.