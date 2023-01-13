Fatih Terim mahkemelik oldu! Şok gelişme...

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim mahkemelik oldu. Tecrübeli futbol adamı dijital ortamda NFT formatında fotoğraflarının satışa sunulduğunu fark ederken, kripto parayla fotoğraflarını satışa sunan internet sitesine dava açtı.

Türk futbolunun ve Galatasaray'ın efsane isimlerinden Fatih Terim, Sarı-Kırmızılı kulüp ile yollarını ayırmasının ardından herhangi bir kulüp ile sözleşme imzalamazken, geçtiğimiz aylarda ünlü dizi ve film platformu Netflix'te yayınlanan belgeseli ile gündeme gelmiş ve İtalya'nın ünlü gazetecilerinden Gianluca Di Marzio'ya verdiği röportajda sahalara geri dönmesiyle ilgili mesaj yollamıştı. Terim röportajında "Bilmiyorum. Sadece İtalya'ya değil, iyi bir teklif ve güzel bir projeyle her yere geri dönmeye hazırım. Projesiz takımlarla ilgilenmiyorum." ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Öte yandan Terim, geçtiğimiz günlerde Monako Prensliği tarafından her sene verilen "Golden Foot" (Altın Ayak) ödülüne layık görüldü. Sarı Kırmızılı kulüpten de Terim için paylaşım geldi, "Efsanemiz Fatih Terim, bir ilke daha imza atarak Golden Foot ödülünü kazanan ilk Türk teknik direktör olarak tarihe geçti" ifadeleri kullanılmıştı.

Tüm bunlar yaşanırken son haftalarda gündemde olan tecrübeli teknik adam için çok konuşulacak bir gelişme yaşandı. Sabah'ın haberine göre; Terim, son döneme damgasını vuran Non Fungible Token (NFT) ''Değiştirilemez Dijital Varlık'' olarak ifade edilen sanat eserlerin dijital ortamda OpenSea adlı sitede satıldığı sitede fotoğraflarının satışa sunulduğunu fark etti.

Bu durumun farkedilmesinin ardından, kendisinden izin almaksızın fotoğraflarının ticaret amaçlı satışa sunulduğunu ileri süren Fatih Terim, avukatı Dr. Candaş Gürol aracılığıyla Fikri Sinai Haklar Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkemeye sunulan dilekçede, Turkpix Archive isimli kullanıcıyı Fatih Terim'e ait biri portre olmak üzere iki fotoğraf satışa sunduğu iddia edildi.

Fatih Terim'e ait portre ve fotoğrafını kripto para ile satışa sunulduğu anlatılan ve ihtiyati tedbir talebinde bulunan avukat Dr. Candaş Gürol, ''hak sahibi olmayan davalı eserleri kullanarak ve satışa arz ederek kişisel hakları ihlâl ettiği ortadadır. Haksız rekabet yasağı ilkesine aykırı davrandığı ve haksız şekilde ticari kazanç elde etmeyi amaçladığı, son derece kötü niyetli olduğu açıkça anlaşılmaktadır'' dedi.

Mahkemeye verilen dilekçede Fatih Terim'in OpenSea adlı platformda yer alan NFT formatında satışa sunulan portre ve görsellerin satışının engellenmesi talep edildi. Aynı zamanda Terim'in görsel, ad ve soyadının kullanıldığı her türlü NFT'nin yayından kaldırılması ve erişimin engelli getirilmesini talep edildi.