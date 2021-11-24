Fatih Terim: Konuşmayacağım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Marsilya ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Pazar günü oynanan derbi maçıyla ilgili yorum yapmamı beklediğinizi biliyorum. Derbi heyecanları, yabancı kuralı veya hakem hataları gibi yaratılan illüzyonlardan kurtulmamız lazım. 100 yıldır birbirimizle oynuyoruz, yeniyoruz, yeniliyoruz...

Galatasaray'ın lider olduğu, Rusya'dan gelecek habere göre gruptan çıkacağı bir ortamda bu tip illüzyonlarla uğraşacak vaktimiz yok. Marsilya maçının önüne herhangi bir şey geçirmek istemiyoruz.

Fenerbahçe'ye yenildiğimiz için üzüldük elbette ama bizim için Marsilya maçı daha önemli. Birinin telafisi var ama diğerinin telafisi yok. Yüzlerce maç oynadım, kazandım... Çok lig şampiyonlukları gördüm. Yaşadığım şampiyonluklar daha çok.

Bu yeni yapılanma döneminde bir şampiyonluktan daha önemli işlerim var bu süreçte. Bugün borç içinde olan kulübün kurtulması için çalışıyoruz. Başkanımız da beni bu yönde motive etti.

Genç, oynadıkça gelişerek, ileride transfer olabilecek oyuncuların yanı sıra tecrübeli futbolcularla bir kadro kurduk. Zaman zaman gol kaçırıyorlar, hata yapıyorlar ama olsun. Daha çok gençler, zamanla olacak. Çok gol pozisyonuna girip az gol atıyoruz, az pozisyon verip gol yiyoruz. Bunları rakamlar söylüyor. Bu çocuklar benim evlatlarım ve ben tüm sorumlulukları alıyorum.

Ne derbi, ne federasyon ne de yaşananlarla ilgili konuşmayacağım. Marsilya maçının önüne geçmesin hiçbir şey. Bu süreçle ilgili başkanımız ilgileniyor.