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Spor Fatih Terim Gustavo Assunçao'nun gönderilmesini istedi
Spor

Fatih Terim Gustavo Assunçao'nun gönderilmesini istedi

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni transfer Gustavo Assunçao'nun beklentiyi karşılayamadığını belirterek, takımdan gönderilmesini istedi.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 11:22:00 -
Fatih Terim Gustavo Assunçao'nun gönderilmesini istedi

Transferin son gününde büyük ümitlerle Portekiz'in Famaliçao takımından 1 yıllığına kiralanan Gustavo Assunçao şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Teknik direktör Fatih Terim'in 1'i ilk 11'de olmak üzere sadece 2 maçta forma şansı verdiği Brezilyalı orta alan oyuncusuyla ilgili şok bir iddia kulislerde dolaşıyor.

Takvim'in derlediği habere göre Terim son olarak Konyaspor önünde çok etkisiz kalan Assunçao'nun devre arasında gönderilmesini istiyor. Başarılı hocanın yönetimi bu konuda bir rapor sunduğu da gelen bilgiler arasında.

Terim'in özellikle Assunçao'nun fiziki yetersizliği nedeniyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın 21 yaşındaki futbolcunun yerine devre arasında mutlaka bir transfer yapılmasını istediği de belirlendi.

Alına bilgilere göre Terim ara transfer döneminde Gedson Fernandes için birkez daha harekete geçilmesini istiyor. Eğer Portekizli yıldız yine bitirilemezse bu kez Mohamed Elneny'nin ismi gündeme gelebilir.

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