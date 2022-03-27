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Spor Fatih Terim aday olacak mı?
Spor

Fatih Terim aday olacak mı?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir, genel kurulda çıkan ibrasızlık kararı, sarı-kırmızılı kulübün gireceği seçim dönemi ve Fatih Terim hakkında konuştu

Yeniakit Publisher
2022-03-27 13:33:00 -
Fatih Terim aday olacak mı?

Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir, genel kurulda çıkan ibrasızlık kararı, sarı-kırmızılı kulübün gireceği seçim dönemi ve Fatih Terim hakkında konuştu

Galatasaray'da Burak Elmas'ın ilk listesinde başkan yardımcısı olan ancak anlaşmazlıklar sonrası istifa eden Avukat Rezan Epözdemir, genel kurulda çıkan karar ve Sarı-kırmızılı kulübün gireceği seçim dönemi hakkında açıklamalar yaptı.

Galatasaray'ın eski yöneticisi Rezan Epözdemir'in Habertürk ekranlarındaki açıklamaları şu şekilde:

- 'Seçildikten sonra Galatasaray Spor Kulübü Derneği'nin başkan yardımcısıydım, Sportif A.Ş.'de ise başkan vekiliydim. Aradan geçen sürede TFF'nin Galatasaray'a karşı sistemik bir muhalefeti oldu. Burada bir tepki ortaya koymam gerekiyordu. Sayın başkanla yaptığım bütün görüşmelerde buna karşı duruş sergilememiz gerektiğini söyledim ama sayın başkan 'Nezaketli olalım, biz sistemi değiştireceğiz' dedi. Türkiye'de futbol sistemini değiştirmek için TFF veya futbolun diğer baş aktörleri yanınızda olmalı. 20 kulüp arasında maçlardan sonra inanılmaz hakem hataları için açıklama yapmayan tek kulüp biz olduk. Burada derin ayrılıklarımız oldu. Muhalefetimi ortaya koydum, bunun mücadelesini verdim. Galatasaray'ın yatak odası olan yönetim kurulu toplantılarına Fenerbahçe üyesi olup da istifa etmiş danışmanlar katılıyordu.'

- 'Adaylık Fatih hocanın takdiri. Fatih Terim, Türk futbolunun en büyük isimlerinden biri. Her görevi yapabilecek kalitede bir insan. Nerede isterse o işte başarılı olabilir ama adaylık kendisinin kararıdır.'

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