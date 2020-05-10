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Yerel

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan adam sağ kurtuldu

İstanbul’da bulunan Sultan Mehmet Köprüsü'nden kendisini denize bırakan şahıs, denize düştükten sonra hayatta kaldı. Yaralı olarak kurtulan adam hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 15:37:00 -
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan adam sağ kurtuldu

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden atlayan ve denizden sağ olarak çıkarılan kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 13:30 sıralarında yaşandı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne gelen bir erkek, köprünün demir korkuluklarına çıkarak kendini denize bıraktı. Denize düştükten sonra hayatta kalan kişi yüzmeye başladı.

Bu sırada oradan geçen dalgıç polisler, yorularak su üstünde çırpınan kişiyi bota alarak kurtardı. Baltalimanı iskelesine çıkarılan kişiye, burada sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunuldu.

Polislerle konuşan ve adının Sezgin olduğunu söyleyen kişi, daha sonra ambulansa alınarak Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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