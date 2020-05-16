Fatih Portakal'dan 'Gezi kalkışması'na gönderme: Şimdi sıra onlarda

Amerika sermayeli FOX TV'nin provoktör sunucusu Fatih Portakal'ın İzmir Seferihisar'daki 8.3 dönümlük çiftlik evine, yasalara aykırı şekilde 3 kaçak yapı diktiği ortaya çıktı. Portakal'ın, lüks çiftlik evindeki kaçak yapıları için İmar Barışı'ndan faydalanan isimlerden olduğu kaydedildi.

Eşi Armağan Portakal ile birlikte Seferihisar'da 8 bin 394 metrekarelik tarla vasfındaki arsayı 2015'te alan Fatih Portakal'ın, İmar Kanunu'nun kendisine verdiği yasal haktan da faydalanarak imarsız araziye 150 metrekarelik 3 odalı ve tek katlı bir çiftlik evi ile bunun yanına da ayrıca hukuksuz bir şekilde 3 kaçak yapı kondurduğu tespit edildi. Portakal, Yılmaz Özdil'in villası için yaptığı gibi çiftliğin tapusunu eşi Armağan Portakal'ın üzerine çıkarttırmış.

Ekranda vatandaşı kandır İzmir'de kaçak yapı dik

Çiftin 'Torlak Çiftliği' adını verdikleri ve 2015 yılında yerleştikleri araziyi telle çevirdiği, sonrasında da açık mutfak ve oturma alanlarında yasalara uygun olmayan şekilde yapılaşmaya gittiği kaydedildi. İmar Barışı Yasası için 2019 yılında sosyal medya hesabından "Deprem gerçekliği yaşayan bu ülkede, hem oy uğruna hem devletin boşalan kasasına para girsin diye imar barışı çıkardılar. Tüm kaçak ve çürük yapıları sözde yasal hale getirdiler. Çıkarlar şimdi buna da yalan derler" ifadelerini kullanan Portakal'ın, çiftlik evindeki kaçak yapılar için 2018 yılında zaman kaybetmeden harekete geçtiği de belirlendi.

Portakal'ın çiftlik evine yerleştirdiği yaşam ve atölye binası gibi 3 kaçak yapı için yasa çıktıktan hemen sonra 'Yapı kayıt belgesi' alıp, İmar Barışı sayesinde bu 3 kaçak yapıyı yasal hale getirdiği ortaya çıktı. Şu an Seferihisar Camikebir bölgesinde böyle bir arazi bulmanın neredeyse imkansız olduğu, buradaki imarsız arsa fiyatlarının metrekaresinin 300-350 liradan başladığı belirtildi. Tapuda Armağan Portakal adına kayıtlı olan Torlak Çiftliği'nin değerinin en az 4 milyon lira olduğu ifade edildi

Gezi kalkışması'na gönderme

Twitter hesabından video paylaşan Portakal, çiftliğinde beslediği düşülen tavuk ve horozun videosunu paylaştı.

Kepazeliği böyle örtbas edebileceğini düşünen Portakal 'Gezi kalkışması'na gönderme yaptığı paylaşımına şu notu düştü:

"Şimdi sıra onlarda #direntavuk #direnhoroz ve #direnkümes kazanacaksın."