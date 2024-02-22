Fatih Karahan yönetiminde ilk kez karar! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, ilk kez Fatih Karahan başkanlığında toplandı. Kurulu toplantı sonrası faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi yüzde 45'te sabit tuttu. Kurul 8 ay aradan sonra politika faizini sabit bıraktı.
Yatırımcıların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararı açıklandı.
FATİH KARAHAN BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTI
TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), ilk kez yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan liderliğinde toplantı.
FAİZ KARARI ŞU ŞEKİLDE
Kurul toplantının ardından merak edilen faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası faizi yüzde 45'te sabit tuttu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Merkez Bankası 8 ay aradan sonra politika faizini sabit bıraktı.