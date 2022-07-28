Fatih Karagümrük'e Rus orta saha
Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev'i kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i renklerine dahil etti.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.
Kariyerinde 4 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası ve bir Rusya Kupası şampiyonluğu bulunan Magomed Ozdoev, son 5 sezonu Zenit'te geçirdi. Magomed Ozdoev, Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan'da da forma giydi.