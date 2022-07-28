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Spor Fatih Karagümrük'e Rus orta saha
Spor

Fatih Karagümrük'e Rus orta saha

Fatih Karagümrük, 29 yaşındaki Rus orta saha oyuncusu Magomed Ozdoev'i kadrosuna kattı.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 23:35:00 -
Fatih Karagümrük'e Rus orta saha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Rus futbolcu Magomed Ozdoev'i renklerine dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Rusya Milli Takımı'nın formasını 35 kez giyen 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerinde 4 Rusya Ligi, 2 Rusya Süper Kupası ve bir Rusya Kupası şampiyonluğu bulunan Magomed Ozdoev, son 5 sezonu Zenit'te geçirdi. Magomed Ozdoev, Lokomotiv Moskova ve Rubin Kazan'da da forma giydi.

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