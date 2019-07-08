Fatih Karagümrük, Cafer Tosun'un transferinden vazgeçti



İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, daha önce Trabzonspor'dan kadrosuna kattığını duyurduğu Cafer Tosun'un transferinden vazgeçtiğini duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Daha önce duyurduğumuz Cafer Tosun transferinden, Trabzonspor Kulübü ile mutabakata vardığımız anlaşmada istenilen yeni değişiklik sonrasında vazgeçmiş bulunmaktayız. Genç oyuncuya ve Trabzonspor Kulübüne başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.





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