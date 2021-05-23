  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
"İsrail'e dalan bombalı uçak İran'a ait"
Ali Erbaş'dan flaş çıkış: Akıl tutulması!
Fatih Erbakan'dan ÖTV açıklaması
Komşuda korona bilançosu açıklandı
Ekonomi Fatih Erbakan'dan ÖTV açıklaması
Ekonomi

Fatih Erbakan'dan ÖTV açıklaması

Akaryakıt ürünlerindeki Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışına ilişkin konuşan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bunun esnafa Kovid-19 sürecinde verilen desteğin vatandaştan tahsil edilmesi anlamına geldiğini savundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 14:12:00 -
Fatih Erbakan'dan ÖTV açıklaması

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, akaryakıt üzerinden alınan ÖTV tutarlarındaki artışa ilişkin yazılı açıklamada bulundu.

Resmi Gazete'de yer alan akaryakıt ürünlerindeki ÖTV artışına ilişkin rakamları paylaşan Erbakan, geçen yılın son 7 ayında akaryakıt ürünlerinden 15,5 milyar lira ÖTV tahsilatı yapıldığını kaydetti.

Erbakan, "ÖTV artışıyla bu senenin kalan 7 ayında akaryakıt ürünlerinden yaklaşık 25 milyar lira ÖTV tahsilatı yapılacak. Bu ne demektir? Tam kapanma desteği olarak esnafa verilecek olan 4,5 milyar liralık hibe, ÖTV artışıyla 1,5 ayda vatandaştan tahsil edilecek demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu artışla Kovid-19'la mücadele sürecinde esnafa ve vatandaşlara verilen desteklerin toplamının vatandaştan geri alınacağını öne süren Erbakan, "Yani vatandaşa verilen sözüm ona destekler, yine vatandaşın cebinden fazlasıyla geri alınmış olacak." şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ali

Son 6 ayda akaryakıttan alınmayan 12 milyar lira ötv'yi niye konuşmuyorsun. 6 aydır petrol fiyatları yüzde 50 arttığı halde akaryakıtı da zam yapmayıp vergiden karşılarken sesiniz çıkmıyordu.
  • Yanıtla
Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak
Gündem

Bakan Koca duyurdu! Bir meslek grubu daha aşılanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir meslek grubunun daha aşılanmaya başlayacağını duyurdu.
Devrik mafya lideri her telden çalıyor!
Gündem

Devrik mafya lideri her telden çalıyor!

Her fırsatta milliyetçilikten dem vuran devrik mafya lideri Sedat Peker, twitter hesabından yaptığı paylaşımlarla her demden oynuyor...
Dünya

"Annemiz bu yüzden öldü" İngiliz Kraliyet Ailesi bu olayla sarsıldı! İlk istifa geldi

İngiltere’yi sarsan Diana röportajı skandalında istifa geldi. Eski BBC Genel Müdürü Hall, Ulusal Galeri Başkanlığı görevinden ayrıldı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay