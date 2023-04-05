Fatih Erbakan'dan çok sert tepki: Şiddetle lanetliyoruz

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu mübarek ramazan günlerinde yine terör estiren İsrail'in, sadece İslam dünyasını değil insanlıktan nasip almış herkesi ayağa kaldıran alçak saldırılarını şiddetle lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

Erbakan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına ve Filistinli sivillere uyguladığı şiddete tepki gösterdi.

Küresel sömürü düzeni sürdüğü müddetçe İsrail terörünün önüne geçilemeyeceğini belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Bu mübarek ramazan günlerinde yine terör estiren İsrail'in, sadece İslam dünyasını değil, insanlıktan nasip almış herkesi ayağa kaldıran alçak saldırılarını şiddetle lanetliyoruz. Her zaman ifade ettiğimiz gibi bugünkü küresel sömürü düzeni, Birleşmiş Milletlerdeki (BM) 'Beşli Çete' hakimiyeti sürdüğü müddetçe İsrail terörünün önüne geçilemeyecektir. Milli Görüş Lideri Rahmetli Necmettin Erbakan Hocamızın ifade ettikleri üzere, 'BM, NATO gibi kuruluşlar, terör devleti İsrail'in güvenliğini sağlamak için kurulmuşlardır.' Milli Görüş'ün D-8, D-60 hamlelerinin en önemli hedeflerinden biri de İsrail terörüne son vermektir. Bu vesileyle bütün Müslüman devletleri, siyonizme karşı tek yürek olmaya, terör devleti İsrail'in zulümlerine son verilmesini sağlamak için 'sözden' öteye geçmeye ve D-60'ın kurulması için adım atmaya davet ediyoruz."

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