Fatih Erbakan: Son çare o aşı tercih edilebilir

Yaptığı aşı karşıtı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, son olarak mRNA aşısı olanlar için, "O insanların yarı insan, yarı maymun çocuklar doğurmasına sebep olabilirsiniz. 3 kulaklı, 5 gözlü yaratıklar doğmasına yol açabilir" ifadelerini kullanmış ve bu sözleriyle büyük tepki çekmişti.

Aşı olmadığını ve asla olmayacağını daha önce de dile getiren Fatih Erbakan, Kayseri'de düzenlediği basın toplantısında yeni açıklamalarda bulundu. Bir gazetecinin yerli aşı TURKOVAC'ın acil kullanım onayı aldıktan sonra aşı olmayı düşünüp düşünmediğini sorması üzerine Erbakan, bunu gerekli görmediğini ancak tüm aşılar arasından son çare olarak TURKOVAC'ın tercih edilebileceğini söyledi.

Erbakan konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu kadar düşük bir risk karşılığında aslında aşı olmayı gerekli görmüyoruz. Hiç aşı olmamak en iyisi bana göre, benim şahsi kanaatime göre. Ancak mecbur kalınırsa o da tabi ki içinde yaşadığımız devletin kurallarına karşı gelip, mücadele etmek mümkün değil, mecbur kalınırsa da mRNA teknolojisi kullanmayan aşılar, yani eski usul aşıların yaptırılması ancak mümkün olabilir. Mecbur kalındığında en son ihtimal TURKOVAC, bunların içerisinde en uygun olarak düşünülebilir"