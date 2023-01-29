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Siyaset Fatih Erbakan seçmeninin sözleri ile Cumhur İttifakı'na göz kırptı!
Siyaset

Fatih Erbakan seçmeninin sözleri ile Cumhur İttifakı'na göz kırptı!

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, seçmeninin ifadeleri üzerinden Cumhur İttifakı'na göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2023-01-29 17:11:00 -
Fatih Erbakan seçmeninin sözleri ile Cumhur İttifakı'na göz kırptı!

 Yeniakit.com.tr 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Beyaz TV canlı yayınında konuştu.

Sunucunun, "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna cevap veren Erbakan, Yeniden Refah Partisi seçmenine dikkat çekerek, "Bu duruşunuz gayet güzel tek başınıza gitmenizi istiyoruz diyor seçmenimiz. Biz de diyoruz ki; 'Tek başımıza gideceksek, ciddi siyasi aktör olarak ortaya bir güç koymamız lazım. Bunun için de milletin desteğine ihtiacımız var' diyoruz." ifadelerini kullandı.

"Son dönemde özellikle seçim yaklaştıkça, bir miktar 'Cumhur İttifakı'nda yer alsanız iyi olur' seslerini duyuyorum seçmenlerimizde." diyen Erbakan, "Biz Anadolu'da sürekli halkla birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Kırşehir'de, Yozgat'taydık. Ondan önce Antalya'da, Konya'daydık. Dün ise İstanbul'da Kapalı Çarşı'daydık. Bir miktar son dönemece girdiğimizde Millet İttifakı'yla ilgili olarak zaten çok ciddi bir rezerve tepki var. Bizi oraya hiç yakıştırmıyorlar. Bizim de zaten orada olma gibi bir niyetimiz yok." şeklinde konuştu.

Cumhur İttifakı'na göz kırptı!

Erbakan, Cumhur İttifakı'na katılıp, katılmayacaklarına ilişkin şunları söyledi:

"Evet iktidarın yanlışlarını biz de görüyoruz ama yine de bütün bunlara rağmen diğer tarafın iktidarı alıp Cumhurbaşkanlığını alması daha büyük bir felaket olur" diyorlar.

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