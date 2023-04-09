Fatih Erbakan: Kılıçdaroğlu'nu seçmek vebaldir

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sabah Gazetesi'nin sorularını yanıtladı.

İşte Erbakan'ın gündeme damga vuracak açıklamaları...

"AKLI BAŞINDA HER İNSAN, KADIN DÜŞMANI OLMADIĞIMIZI ANLAR"

Bizi kadın düşmanı bir parti gibi göstermek ve Cumhur İttifakı'nı zor durumda bırakmak için haberler yapılıyor. Türkiye'de 30 milyon kadın seçmen oy kullanacak. Aklı başında her insan, halktan oy isteyecek bir partinin kadın düşmanı olamayacağını zaten bilir. 6284 konusu hakkında sosyal gerekçelerimiz var. Boşanmalara yol açabiliyor, kadını koruyayım derken erkeği mağdur ediyor. 2 milyona yakın baba evden uzaklaştırıldı, çok sayıda yuva yıkıldı. Biz bunların önüne geçilmesi gerektiğini söylüyoruz.

"BİZİM İÇİN BAKANLIK, VEKİLLİK DEĞİL PRENSİPLER KIYMETLİ"

AK Parti ile bir görüşme yapmıştık. Üzerinde hassas olduğumuz mutabakat maddelerinin imzalanmasının mümkün olmayacağına yönelik bir durum vardı. Biz bakanlık, vekillik istemiyoruz. Ama bu prensiplerimiz bizim için kıymetlidir. Uzlaşı çıkmayınca biz de adaylığımızı duyurmuştuk. Sonrasında Sayın Cumhurbaşkanı bizleri davet ettiler, orada bu mutabakatın sorun olmayacağını, imza altına alınabileceğini ifade ettiler. Bunun üzerine Cumhur İttifakı'na katılma kararımızı duyurduk.

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"SAYIN ERDOĞAN PARTİMİZDE BELKİ BİZDEN DAHA FAZLA ÇALIŞMIŞTIR"

Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Binali Bey ile anılarımız yeniden canlandı. Genel Merkez'imizde belki de bizden daha fazla Sayın Cumhurbaşkanımızın çalışması olmuştur. Gençlik Kolları'ndan bu yana Erbakan Hoca'mızla birlikteydi.

"CHP '100 YILLIK CUMHURİYETİ DEĞİŞTİRECEĞİZ' DİYENLERE SES ÇIKARMIYOR"

Cumhjur İttifakı'na katılma sebeplerimizden biri de karşı bloğun yapısıdır. Burada sol, sosyalist, komünist, her türlü fraksiyon bir araya gelmiş. Artık HDP'yi de geçti bu iş, tamamen PKK'nın açık desteğini görüyoruz. Bu bloğun milletin hayrına olmayacağı ortada.

'O kadar güzel bir mutabakat metni yaptık ki Avrupa bize aferin diyecek' diyorlar. 'İHA'lara, SİHA'lara dokunacağız' diyen bir Altılı Masa var. '100 yıllık cumhuriyeti değiştireceğiz' diyen bir HDP var. Bu değişim acaba neleri kapsıyor? Bu bir özerklik mi, eyalet sistemi mi? Bu noktada aslında en büyük tepkiyi CHP'nin vermesi gerekirdi. Ama cumhurbaşkanı seçilelim diye hiç sesleri çıkmıyor.

"14 MAYIS, MİLLİ GÖRÜŞ İLE KARŞITLARININ MÜCADELESİ OLACAK"

Milli Görüş tabanlı seçmene CHP için oy verdirecekler. Eylemler ve söylemler göz önüne alındığında Sayın Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanlığına taşımak vebaldir. 'LGBT aile yapısını bozmaz' diyen bir insan. Bu zihniyetteki bir insanı nasıl cumhurbaşkanı yapıyorsunuz? Milli Görüş'e zıt bir tablo var. 14 Mayıs, Milli Görüş ile gayri Milli Görüş'ün mücadelesine sahne olacak.

"28 ŞUBAT SÜRECİNDE ANNEM ÇOK AĞLADI"

Rahmetli annem 28 Şubat'ta evladını kaybetmiş gibi uzun süre ağladı. Refah Partisi haksız yere kapatıldı. Hepimiz bundan çok etkilendik. AİHM, Refah Partisi'nin kapatılmasını uygun bulurken HDP'nin kapatılması söz konusu olunca herkesten çok bağırıyor.

Babamın cenazesinde her kesimden insanın gelip hakkını teslim etmesi güzel bir yaklaşımdı. 'Biz sizi iyi tanıyamamışız, sizi bize yanlış tanıtmışlar' diyen birçok kişi vardı.

"HÜDA PAR'DA TERÖRDEN YARGILANMIŞ KİMSE YOK"

HÜDA PAR'IN herhangi bir kademesinde terör suçundan yargılanmış kimse olduğunu görmüyoruz. Parti programlarındaki radikal söylemleri ittifak protokolünde yer alsaydı o zaman biz de rahatsız olabilirdik.