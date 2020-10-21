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Spor Fatih Çintimar'dan milli atlet İbrahim Karateker'e geçmiş olsun mesajı
Spor

Fatih Çintimar'dan milli atlet İbrahim Karateker'e geçmiş olsun mesajı

TAF Başkanı Çintimar, yaşanan trafik kazasıyla ilgili adli soruşturma başlatıldığını açıkladı

Yeniakit Publisher
2020-10-21 11:18:20 -
Fatih Çintimar'dan milli atlet İbrahim Karateker'e geçmiş olsun mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Muş'ta antrenman esnasında otomobil çarpan milli atlet İbrahim Karateker için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre başkan Çintimar, olay sonrası milli atlet Karateker ve antrenörünü arayarak kaza hakkında bilgi aldı.

Fatih Çintimar, milli atlete geçmiş olsun dileklerini iletirken, kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldığını da dile getirdi. Milli sporcunun sağlık durumunun ise iyi olduğu ifade edildi.

Geçtiğimiz ay İstanbul'da düzenlenen 20 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 3000 metre su engellide şampiyon olan milli atlet İbrahim Karateker'e, dün Muş'ta antrenman yaptığı esnada otomobil çarpmıştı.

Kaza sonucu yaralanan 18 yaşındaki milli atlet, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.


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