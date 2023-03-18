Fatih Altaylı'nın Mansur Yavaş'a söylediği sözler gündem oldu! Hakikaten mide bulandırıcı
6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde 7 yardımcısından biri olacağı konuşulan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Sözde 'tarafsız' gazeteci Altaylı, Mansur Yavaş'a adeta methiyeler düzdü.
6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği konuşulan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.
Programda gündem konuları ele alınırken sık sık 'tarafsız gazetecilikten' dem vuran muhalefete yakın isimlerden gazeteci Altaylı'nın Yavaş'a söylediği sözler gündem oldu.
Sözde tarafsız gazeteci...
Programda adeta tarafsızlık kuralını hiçe sayan Altaylı, Mansur Yavaş'a "Mansur bey, bugün sizi belediye başkanı olarak ağırladık İnşallah Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da ağırlarız." ifadelerini kullandı.
Bu ifadelerin ardından sosyal medyada da tepki çeken Altaylı için 'sözde tarafsız gazeteci' yorumları yapıldı.
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