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Gündem Fatih Altaylı'nın Mansur Yavaş'a söylediği sözler gündem oldu! Hakikaten mide bulandırıcı
Gündem

Fatih Altaylı'nın Mansur Yavaş'a söylediği sözler gündem oldu! Hakikaten mide bulandırıcı

6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanması halinde 7 yardımcısından biri olacağı konuşulan ABB Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. Sözde 'tarafsız' gazeteci Altaylı, Mansur Yavaş'a adeta methiyeler düzdü.

Yeniakit Publisher
2023-03-18 14:29:00 -
Fatih Altaylı'nın Mansur Yavaş'a söylediği sözler gündem oldu! Hakikaten mide bulandırıcı

6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılığına getirileceği konuşulan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu. 

Programda gündem konuları ele alınırken sık sık 'tarafsız gazetecilikten' dem vuran muhalefete yakın isimlerden gazeteci Altaylı'nın Yavaş'a söylediği sözler gündem oldu.

Sözde tarafsız gazeteci...

Programda adeta tarafsızlık kuralını hiçe sayan Altaylı, Mansur Yavaş'a "Mansur bey, bugün sizi belediye başkanı olarak ağırladık İnşallah Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak da ağırlarız." ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerin ardından sosyal medyada da tepki çeken Altaylı için 'sözde tarafsız gazeteci' yorumları yapıldı. 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

 

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Yorumlar

Fatih altaylı Mansur yavaş'a bir yalakalık yaptı bir

Fatih altaylı Mansur yavaş'a bir yalakalık yaptı bir yalakalık yaptı ki. sormayın gitsin.  

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