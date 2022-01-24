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Gündem Fatih Altaylı'nın hadsizliğini kim durduracak? Vatandaşlara ağza alınmayacak küfürler savurdu
Gündem

Fatih Altaylı'nın hadsizliğini kim durduracak? Vatandaşlara ağza alınmayacak küfürler savurdu

Başörtülülere daha önce ağza alınmayacak küfürler sarfeden Fatih Altaylı şimdi de İBB'ye yönelik eleştiri tweetini sildiği için kendisine tepki gösteren vatandaşlara küfretti. Canını sıkana küfretmeyi şiar edinen Fatih Altaylı'nın hadsizliğini kimin durduracağı ise merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-01-24 16:44:00 -
Fatih Altaylı'nın hadsizliğini kim durduracak? Vatandaşlara ağza alınmayacak küfürler savurdu

Kar yüzünden kapanan Barbaros Bulvarı'nın tuzlanmamasından dolayı İBB'yi eleştiren Fatih Altaylı, kısa sürede tweetini sildi. Gelen tepkilerden sonra ise millete ağza alınmayacak sözlerle hakaret etti.

İBB'yi eleştirdiği paylaşımını sildi

Gazeteci Fatih Altaylı, resmi Twitter hesabından ''An itibarıyla Barbaros Bulvarı. Keşke biraz tuzlasalar.'' paylaşımıyla İBB'yi eleştirdi. Altaylı kısa süre sonra tweetini sildi.

Eleştirenlere küfretti

İBB'yi eleştirdiği paylaşımı silen Fatih Altaylı sosyal medyada gelen tepkiler üzerine ağza alınmayacak küfürler etti. Çirkin sözlerle millete hakaret eden Altaylı, "Beni de kendiniz gibi yavşak zannetmeyin. İt sürüsü" dedi.

Altaylı, tweeti silmesine sebep olarak ise, biraz ileride tuzlama yapıldığını görmesi olarak gösterdi.

 

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