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Spor Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası! Ortalığı karıştıracak sözler
Spor

Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası! Ortalığı karıştıracak sözler

Gazeteci Fatih Altaylı, olay açıklamalarda bulunarak, "Yönetim, Fatih Terim'den randevu alamıyor. Fatih Terim, stadyum koridorlarında yöneticilere küfür ederek geziyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 08:58:00 -
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası! Ortalığı karıştıracak sözler

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg ekranlarında yayınlanan 'Spor Saati' adlı programda Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu değerlendiren Altaylı, yönetimin Fatih Terim ile iletişime geçmediğini ve Terim’in stadyum koridorlarında yöneticilere küfür ederek gezdiğini iddia etti.

‘Ben Fatih Terim’e gel 'Başkan ol' dedim’ diyen Altaylı, ‘’o da bana ‘’sen 2. Başkan olursan olurum’’ dedi’’ ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı şunları söyledi:

Ben olsam, Fatih Terim’i Galatasaray sportif A.Ş’ye CEO yaparım, tüm şirketler ona bağlı olur alır, satar ne gerekiyorsa yapar, yanına da finansal işlerden anlayan CFO koyarsın. 'Aptallar' grubu Galatasaray'ı Dursun Özbek'ten kurtarıp bu çarıklı erkânına teslim ettik. Galatasaray Başkanlık makamını gayri hukuki olarak işgal eden bu yönetim, Fatih Terim'in tırnağı bile olamaz.

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Yorumlar

itoğluitler

Bence bu konu Azarbeycan- Ermenistan savaşından daha öncelikli, lütven daha çok konuşulsun
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Resat

Oyuncuları gazla ve küfürle gayretlendiroyor. Belki idarecilerde bu yöntemle gayrete gelirde istediğim takımı kurarlar dye böyle yapıyordur.
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