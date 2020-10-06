Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası! Ortalığı karıştıracak sözler

Bir dönem Galatasaray'da yöneticilik yapan gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg ekranlarında yayınlanan 'Spor Saati' adlı programda Teknik Direktör Fatih Terim ile ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın içinde bulunduğu durumu değerlendiren Altaylı, yönetimin Fatih Terim ile iletişime geçmediğini ve Terim’in stadyum koridorlarında yöneticilere küfür ederek gezdiğini iddia etti.

‘Ben Fatih Terim’e gel 'Başkan ol' dedim’ diyen Altaylı, ‘’o da bana ‘’sen 2. Başkan olursan olurum’’ dedi’’ ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı şunları söyledi:

Ben olsam, Fatih Terim’i Galatasaray sportif A.Ş’ye CEO yaparım, tüm şirketler ona bağlı olur alır, satar ne gerekiyorsa yapar, yanına da finansal işlerden anlayan CFO koyarsın. 'Aptallar' grubu Galatasaray'ı Dursun Özbek'ten kurtarıp bu çarıklı erkânına teslim ettik. Galatasaray Başkanlık makamını gayri hukuki olarak işgal eden bu yönetim, Fatih Terim'in tırnağı bile olamaz.